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7137戶受影響！桃園部分地區13日起停水20小時 提醒民眾儲水備用

中央社／ 桃園10日電
台水公司辦理「大園區環區南路減壓閥改善工程」，4月13日上午9時起停水20小時，影響範圍包括大園及觀音2個行政區，總停水戶數約7137戶，提醒民眾及早儲水備用。 中央社
台水公司辦理「大園區環區南路減壓閥改善工程」，4月13日上午9時起停水20小時，影響範圍包括大園及觀音2個行政區，總停水戶數約7137戶，提醒民眾及早儲水備用。 中央社

台水公司辦理「大園區環區南路減壓閥改善工程」，4月13日上午9時起停水20小時，影響範圍包括大園及觀音2個行政區，總停水戶數約7137戶，提醒民眾及早儲水備用。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，台灣自來水公司第二區管理處為降低漏水風險提升供水穩定，辦理「大園區環區南路減壓閥改善工程」，將於13日上午9時起至14日上午5時止停水20小時進行施工，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

經發局說，受工程影響停水戶數約7137戶，停水區域為桃園市大園區的北港里、南港里、和平里、溪海里、田心里；觀音區的保障里與塔腳里。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。

停水 桃園 觀音

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