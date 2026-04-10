白沙屯媽祖進香人數創新高 童醫院導入智慧隨扈系統強化救援

一年一度的白沙屯媽祖往北港徒步進香活動即將盛大登場，今年報名人數已突破46.5萬人，面對空前的人潮挑戰，梧棲童綜合醫院在苗栗縣白沙屯拱天宮的要求下，宣布全面升級隨行醫療防護體系，首度導入智慧定位系統與科技救災設備，確保全體「香燈腳」在九天八夜的漫漫進香路上，皆能獲得最即時、最完善的醫療保障。

童綜合醫院表示，白沙屯媽祖北港進香規模，較十年前增長逾50倍，成為全台規模最龐大的民間宗教盛事之一，為有效提升救援效率並同步減輕地方消防119勤務壓力，引進多項先進醫療科技設備，打造全方位智慧救護體系，開發智慧行動醫療隨扈系統，由台北醫學大學依據童醫十年第一線救護經驗量身打造，搭載「一鍵求救」與「即時定位」功能，可精準鎖定事故地點，大幅壓縮黃金救援時間。

副院長吳肇鑫指出，隨行救護規模已從2013年首次投入時的約9千人次，演進至今年的46.5萬人次，救護量能必須同步躍升方能因應；今年醫療團共計動員36名醫師與護理師志工及50名救護志工，分別於出發地苗栗白沙屯拱天宮、終點雲林北港朝天宮，以及回鑾沿線重要據點設置固定救護站，提供定點醫療服務，同時配置2部隨行救護車及22部巡邏救護機車，透過無線電系統進行即時調度，建立機動巡邏網絡，確保人潮密集路段全程覆蓋全程伴隨進香隊伍。

沿途醫療救護部署，吳肇鑫說，針對隨行信眾提出三大健康呼籲，提醒眾人「天助自助者」，遇緊急狀況，避免癱瘓資源請優先撥打醫療隨行人員臂章上的醫療專線「0917-565799」，直接聯繫醫療團指揮中心，可避免撥打119造成地方救護資源壅塞，並獲更迅速處置；由於進香人潮極為擁擠，若遇救護車輛通過，請全體信眾發揮守望相助精神，合力讓出通道，確保醫療人員能第一時間抵達現場；此外由於九天八夜的徒步進香體力消耗極大，籲香燈腳量力而為，切勿勉強。

童綜合醫療團行動指揮車加入強化醫療救護量能，首度導入智慧定位系統與科技救災設備。圖／童醫院提供