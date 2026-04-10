聽新聞
0:00 / 0:00
新竹地檢署宣布啟動2026選舉查賄機制 跨機關整合強化偵查能量
因應2026年地方公職人員選舉將於11月28日投票，新竹地檢署召開「115年度地方公職人員選舉查察期前策略會議」，日前正式宣示查賄工作全面啟動，並整合轄內司法警察、政風、海巡及移民署等機關力量，強化跨機關聯防與查察能量。
此次會議由新竹地檢署檢察長柯宜汾主持，法務部調查局新竹縣調查站、新竹市調查站、北部機動工作站、新竹縣市警察局及各分局長、縣市政府政風處，以及海巡與移民署新竹縣市專勤隊等單位均派員與會，共同研商選前查察策略。
會中，各單位分別針對轄內選情概況、地方民情態勢及賄選高風險熱區進行分析報告，並就查察賄選部署策略進行交流。討論重點涵蓋金錢介入選舉、暴力、選舉賭盤、假訊息操作，以及境外勢力介入選舉等多元不法樣態，期透過資訊共享與橫向聯繫，提升整體查察效能。
柯宜汾於會中指出，請各機關即刻完成賄選及暴力重點對象情資蒐整，盤點高風險賄選區，並以地檢署作為查賄指揮中心，建立即時通報與定期回報機制。若發現不法相關案件，應立即通報檢察官偵辦，同時結合地方基層網絡，擴大情資來源，並同步啟動反賄選宣導，暢通檢舉管道。
柯宜汾並強調，查察重點將聚焦賄選與暴力介選、選舉賭盤查緝、幽靈人口查辦、假訊息打擊，以及防制境外資金滲透等面向。面對AI深偽影音等新型態假訊息，更須即時查證、迅速澄清，嚴守程序正義與行政中立。
新竹地檢署最後表示，公平、公正的選舉制度是民主法治的重要基石，對於任何賄選、暴力或其他不法介入選舉行為，將依法嚴辦、絕不寬貸，全力維護選舉秩序與民主價值，確保查察工作落實到位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。