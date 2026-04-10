新竹地檢署宣布啟動2026選舉查賄機制 跨機關整合強化偵查能量

一年一度的白沙屯媽祖往北港徒步進香活動即將盛大登場，今年報名人數已突破46.5萬人，面對空前的人潮挑戰，梧棲童綜合醫院在苗栗縣白沙屯拱天宮的要求下，宣布全面升級隨行醫療防護體系，首度導入智慧定位系統與科技救災設備，確保全體「香燈腳」在九天八夜的漫漫進香路上，皆能獲得最即時、最完善的醫療保障。

2026-04-10 16:42