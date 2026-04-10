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民宅滿廢棄物 桃議員協調市府聯合稽查改善衛生防疫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯合稽查人員強制清理門口的廢棄物。圖／議員梁為超服務處提供
聯合稽查人員強制清理門口的廢棄物。圖／議員梁為超服務處提供

桃園市中壢區仁祥里一住家因長期囤積不少廢棄物，接連發生兩次失火事件，引發周邊居民對公共安全的高度憂慮。議員梁為超今日上午邀集里辦公室和警方、民政、社會、環保、衛生等局與區公所聯合稽查，要求住戶全部清除。

梁為超指出，該住戶長期堆積雜物，不僅造成環境髒亂，也發生兩次火災，潛在風險轉為具體危害，威脅周邊居民生命財產安全，市府有必要快速介入處理，避免再次釀災。

針對制度面問題，梁為超直言，目前桃園「住宅囤積行為處理自治條例」仍有執行上的限制，尤其在未取得住戶同意或配合情況下，仍難以直接進入住家進行強制清理，導致實務上處理效率受限，成為第一線執行的關鍵瓶頸。

梁為超強調，面對已經發生火災的高風險案件，相關法制應再檢討強化，讓第一線人員在符合法律程序下，具備更明確且有效的執行依據，才能真正保障周邊居民的生命財產安全。後續也將持續追蹤改善進度，並要求市府檢視制度面不足之處，避免類似案件一再發生。

議員梁為超了解現場執行情況後，認為住宅囤積行為處理自治條例賦予公務員執法依據，強度有待增加。圖／議員梁為超服務處提供
議員梁為超了解現場執行情況後，認為住宅囤積行為處理自治條例賦予公務員執法依據，強度有待增加。圖／議員梁為超服務處提供

中壢一民宅門口和屋裡堆積大量物件，市府聯合稽查強制清理門口，可以看見屋裡還有不少物件。圖／議員梁為超服務處提供
中壢一民宅門口和屋裡堆積大量物件，市府聯合稽查強制清理門口，可以看見屋裡還有不少物件。圖／議員梁為超服務處提供

桃園 梁為超 火災

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