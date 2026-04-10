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影／苗縣府攜手企業赴日考察返國 成果發表半導體與氫能雙引擎布局

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣長鍾東錦率相關單位主管、在地企業赴日考察再生能源及產業發展，返台後今天在縣府發表考察成果，鍾東錦強調苗栗將加速半導體與氫能雙引擎布局，進一步強化苗栗鏈結國際、接軌全球供應鏈的整體競爭力。記者胡蓬生／攝影
縣長鍾東錦率相關單位主管、在地企業赴日考察再生能源及產業發展，返台後今天在縣府發表考察成果，鍾東錦強調苗栗將加速半導體與氫能雙引擎布局，進一步強化苗栗鏈結國際、接軌全球供應鏈的整體競爭力。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣鍾東錦率相關單位主管、企業赴日考察再生能源及產業發展，返台後今天在縣府發表考察成果，鍾東錦強調苗栗將加速半導體與氫能雙引擎布局，進一步強化苗栗鏈結國際、接軌全球供應鏈的整體競爭力。

縣府指出，這次考察由鍾縣長率隊，從3月29日至4月3日前往日本埼玉、東京及神奈川等地進行6天產業交流，聚焦低碳能源、智慧製造及先進材料等關鍵領域。考察團成員包括工商發展處、環保局、消防局等局處主管，並結合在地指標企業共同參與，盼透過實地參訪與深度交流，掌握國際產業發展趨勢，並作為後續縣政推動與產業布局的重要參考。

鍾東錦表示，縣府及企業這次赴日考察，盼進一步深化對全球半導體關鍵材料供應鏈，並掌握氫能產業發展趨勢。苗栗長期耕耘科技產業基礎，已逐步嵌入全球精密製造供應鏈體系，未來將持續以「科技產業」與「文化產業」雙軌並進，強化與國際鏈結，提升整體產業競爭力。

產業交流方面，考察團參訪全球粉末冶金領導廠商保來得，還有東京應化工業、三菱化學等國際半導體材料大廠，深入了解光阻劑與高純度化學品於先進製程中的關鍵角色，並就半導體供應鏈布局、材料技術發展及資源循環機制等議題進行交流，為未來引進關鍵技術及促進投資合作奠定基礎。

針對能源與智慧製造領域，考察團前往川崎重工、東京氫能資訊館，氫能從製造、儲存到應用的完整供應鏈發展。縣府指出，日本已將氫能應用推展至城市層級，展現成熟發展模式，苗栗在地企業也已逐步投入氫能關鍵零組件製造，具備進一步擴展發展的良好條件。

他表示，透過觀摩日本機器人技術的發展，可知他們的應用已由製造端延伸至醫療、服務及人機協作等多元場域，縣府未來將持續協助在地產業導入智慧自動化技術，強化產業韌性與競爭優勢，因應AI時代發展趨勢。

考察團還參訪埼玉職人工藝產業，了解日本如何透過設計與品牌策略，將傳統工藝轉化為具市場價值的文化產業。鍾東錦表示，苗栗擁有三義木雕、苑裡藺草等深厚文化底蘊，未來將持續推動文化與產業結合，促進文化資產轉型為具競爭力的產業能量。

鍾東錦強調，這次考察不僅深化台日產業交流，更進一步強化苗栗既有產業基礎與發展方向。未來縣府將持續以「攜手中央、鏈結國際」為策略主軸，推動材料、能源與智慧製造等產業發展，打造兼具產業實力與文化魅力的宜居宜業新苗栗。

苗栗縣長鍾東錦率相關單位主管、在地企業赴日考察再生能源及產業發展，返台後今天在縣府發表考察成果，簡報播放參訪影片。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦率相關單位主管、在地企業赴日考察再生能源及產業發展，返台後今天在縣府發表考察成果，簡報播放參訪影片。記者胡蓬生／攝影

縣長鍾東錦率相關單位主管、在地企業赴日考察再生能源及產業發展，返台後今天在縣府發表考察成果，鍾東錦強調苗栗將加速半導體與氫能雙引擎布局，進一步強化苗栗鏈結國際、接軌全球供應鏈的整體競爭力。記者胡蓬生／攝影
縣長鍾東錦率相關單位主管、在地企業赴日考察再生能源及產業發展，返台後今天在縣府發表考察成果，鍾東錦強調苗栗將加速半導體與氫能雙引擎布局，進一步強化苗栗鏈結國際、接軌全球供應鏈的整體競爭力。記者胡蓬生／攝影

日本 考察 苗栗縣 鍾東錦

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