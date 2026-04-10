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青埔2公頃精華地段閒置7年多 桃市府等不到陽交大開發

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府2019年與國立陽明交通大學簽合作意向書，開發機場捷運A19站周邊2.3公頃文教用地，但至今仍是空地。圖／桃園市政府提供
桃園市政府2019年與國立陽明交通大學簽合作意向書，開發機場捷運A19站周邊2.3公頃文教用地，但至今仍是空地。圖／桃園市政府提供

桃園市政府2019年與國立陽明交通大學簽訂合作意向書，將機場捷運A19站周邊2.3公頃文教用地無償撥給學校蓋教學醫療園區，但至今仍是一片空地，民代直批浪費，要求市府緊盯進度；桃園副市長王明鉅表示，已要求學校今年底以前提具體可行方案。

桃市府無償撥用的校地位於中壢區文智路與文德路之間的街廓，隔一條馬路就是桃園市立兒童美術館、青塘園和興建中的桃園市立美術館，走路到機場捷運A19站與桃園樂天棒球場也只要3分鐘，地理位置極佳，且基地面積達2.3公頃，極富發展潛力。

民進黨議員黃崇真表示，陽明交大設校問題討論多年，方案變來變去，偶有風聲傳要動工，結果都沒下文，甚至一等就是一年。這塊地現在除了做大型活動的臨時停車場，就是一塊閒置空地，十分可惜，也很浪費，市府應該積極處理，必要時收回土地另做規畫。

桃園市教育局表示，市府與陽明交大的合作意向書已經過期，但雙方仍有密切聯繫，3月還有針對設校一事開會，當時陽明交大表示要在此蓋醫院，未來可做醫學院學生實習場域，只是還沒找到一起開發的合作廠商。

黃崇真質疑陽明交大能找到合作廠商的可能性，但王明鉅認為陽明交大本身有醫學院與附設醫院，對楊交大所提構想仍樂觀其成，只是期程不能再拖。

王明鉅表示，楊交大代表在開會時有提出開發期程，但市府認為「太久了」，已要求他們今年內把真正可行的方案拿出來，不然合作意向書已經過期，市府會另做規畫打算。

桃園 青埔 陽明交大 王明鉅

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