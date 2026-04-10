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不只高中職！國中小周邊黑幫群聚 桃議員謝美英：別讓打群架成學生日常

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市議會進行教育局工作報告。圖：謝美英提供

桃園市議會今(10)日進行教育局工作報告，市議員謝美英質詢時提到，桃園校園安全亮紅燈，家長人心惶惶，教育局必須針對黑幫勢力「向下扎根」入侵校園及國小校園淪為治安死角的雙重危機對症下藥，解決校安問題。

謝美英說，近期部分國小家長的社群群組中，瀰漫著焦慮與恐慌。有家長反映，學校附近治安熱點成了國中生聚集、甚至聚眾鬧事的「集散地」，這不僅是單純的青少年群聚喧嘩，家長擔心背後隱藏的是黑道勢力入侵校園、甚至「向下扎根」的嚴峻治安危機。

謝美英提及，過去防範黑幫入校，重點多半放在高中職，但現在已經出現了令人不寒而慄的向下發展趨勢。據了解，黑幫分子利用青少年青春期渴望同儕認同的心理，用「帥」、「義氣」、「相挺」等扭曲的價值觀當號召，許多國中生被輕易拉攏，動輒吆喝聚眾鬥毆、把校外打群架當成日常，等到事情鬧大，這群孩子幾次之後就被依組織犯罪條例送辦、甚至進入少觀所收容，家長成天提心吊膽。教育局面對組織性的校園滲透，除了宣導之外，必須有更積極的阻斷機制。

謝美英也反映家長擔憂「校園開放政策」是否成了治安破口？住家旁的國小因為放學後對外開放，偌大校園加上部分區域監視器照不到，成了青少年最佳的聚集地與治安死角。市府雖已彙整全市759處的校外治安熱點，並透過警方及跨單位聯巡等方式巡查，但像這些緊鄰學校旁的聚集地，以及放學後缺乏警衛巡邏的國小校園死角，安全問題堪憂，家長根本不敢讓孩子自己走路上下學。

謝美英要求教育局，即刻會同警察局少年隊、社會局，針對有幫派吸收疑慮的特定熱點專案查察；對於涉嫌誘拐未成年人加入幫派的成年人零容忍，從嚴從重追究。

謝美英也提醒，針對全市實施校園開放的國中小，須立刻盤點現有監視器的妥善率與涵蓋範圍，對於操場偏遠角落、廁所周邊等治安死角，必須優先編列預算增設監視器或感應照明設備。同時，檢討校園開放時段的警衛與保全巡查路線，確保沒有法外之地。

謝美英認為，現行反霸凌或法治宣導過於教條化，教育局應引進更寫實的案例教育，直接戳破黑社會「講義氣」的假象，明確讓國中生知道打群架面臨的《組織犯罪防制條例》與刑責後果，並強化高關懷學生的追蹤輔導機制，從源頭截斷幫派的人力補給線。

本文章來自《桃園電子報》。原文：不只高中職！國中小周邊黑幫群聚 桃議員謝美英：別讓打群架成學生日常

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