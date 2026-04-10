桃園、新北跨市整合輕軌新桃林線出爐 解林口嚴重塞車

桃園市長張善政、新北市侯友宜今天午宣布，原本各自在林口、龜山、桃園三個行政工品規畫的輕軌捷運林口線、桃園長庚線，將整合為「新桃林線」，全長約26公里， 規畫廿九座高架站、三平面站，拚年底前送中央可行性研究報告，2039年通車。

兩條輕軌新北市林口線長約八點二公里，桃園長庚線優化後仍比林口線長一倍，兩線在桃園市龜山區機捷A8站（長庚）南、北側介接捷運，也可以往台鐵桃園站接捷運綠線、棕線和台鐵，形成完善的軌道路網。至於工程造價經費如果以現在中東戰事影響，將超出一千億元

張善政、侯友宜今天中午在桃園市龜山區兩線靠近機捷長庚站介接位置復興一路、文化二路口，宣布整合跨新的輕軌並定名為「新桃林線」，強調可以有效服務林口、龜山、桃園三個行政區設籍近80萬人及更多的工作人口。工程顧問公司分析，三區如果搭公車客運，交通尖峰時間從林口到長庚，或從桃園火車站到長庚，需要60至80分鐘不等，有了輕軌，可以省下40至60分鐘，效果顯著，維修管理的成本也會大幅降低，北北桃生活圈在區域治理與整體規劃上再次深化合作。

侯友宜指出，隨著桃園與林口生活圈快速發展，龜山、林口及桃園市區之間，已逐步形成結合醫療、產業與學術發展的重要生活軸帶。以長庚醫院體系為核心，每日帶來大量就醫、就業與就學需求，但目前交通仍以公路運輸為主，尖峰時段道路壅塞情形嚴重，也限制了原本公共運輸的整體效能，確實有必要整合共同生活圈的捷運路線。

張善政表示，交通建設不僅是運輸系統的改善，更直接關係城市功能整合、公共服務品質以及區域長期發展競爭力。桃園長庚線正是在整體需求下所規畫的重要軌道建設，也是桃園首條以服務大桃園醫療系統為核心的捷運輕軌路線，未來將串聯桃園車站、上下龜山地區、長庚醫療園區、華亞科技園區以及A7（國體大）重劃區，最後到達長庚大學、長庚科大以及體育大學校區，將有效提升醫療服務可及性與周邊交通便利性，成為支撐區域運作的重要交通動脈。

侯友宜說明，林口線有十二座高架車站，S81、S91為空中連通道分別接機捷長庚站、林口站，未來從林口工二工業區或新北AI智慧園區搭新桃林線，可直接長庚、林口這兩大站，由此搭機捷再連結其他城市和國際。

桃園市政府表示，新北市推動的林口輕軌，也將串聯林口地區產業發展與生活機能。兩條路線透過從機場捷運 A8 站，沿著復興一路到文化二路的銜接軌連結過軌，不僅將龜山林口共同生活圈緊密的串聯在一起，更為跨市軌道整合奠定重要基礎。

張善政感謝立委洪孟楷、牛煦廷在立法院奔走並召開多次協商會議，才能將原先在不同期程的兩條路線結合在一起推動，這不僅是兩市軌道路線的銜接，更是讓桃園龜山與林口由過去各自發展，逐步邁向整體連動與資源共享的重要一步。

兩線整合後，將正式命名為「新桃林線」。張善政說明，名稱具有兩層意義，第一是「傳承」，過去的桃林鐵路運煤到林口發電廠，承載許多桃園市民共同記憶，如今透過捷運輕軌的新形式，讓這條路線重新融入城市生活；第二是「合作」，其中「新」代表新北，「桃」代表桃園， 象徵兩市突破行政邊界，共同推動區域交通建設的決心，侯友宜也喊出這次合作是幸福、「友善」連線。

桃園市龜山區和新北市林口區在地議員、里長中午幾乎都參加輕軌路線整合的說明會和會勘，大家都期望新桃林線趕快動工帶，解決桃園龜山和新本林口周邊嚴重的交通壅塞問題。