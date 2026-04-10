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桃園推珍珠海岸 沿海三大運動賽事5月陸續登場

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園推珍珠海岸觀光，沿海三大運動賽事5月陸續登場。圖／桃園市體育局提供
桃園推珍珠海岸觀光，沿海三大運動賽事5月陸續登場。圖／桃園市體育局提供

桃園串聯沿海景點推「珍珠海岸」觀光計畫，馬拉松接力、單車騎行與親子路跑三大活動5月陸續登場，由於人數有限，即日起受理報名，完賽可獲精美獎牌及紀念品，市府鼓勵有興趣的民眾把握機會。

桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽將於5月登場，路線從永安漁港出發，往南抵福興宮後繞回，全程21.8公里。新屋綠色騎跡鐵馬行6月舉行，路線串聯新屋走廊、永安漁港、新屋石滬等景點。新屋米寶親子路跑8月登場，全程3公里，沿途分紅藍2隊，可持水槍互射互噴，消暑又健身。

體育局表示，珍珠海岸擁有獨特海岸景觀與豐富人文特色，透過結合運動與觀光，打造兼具健康、休閒與地方特色的運動品牌，期望讓更多民眾認識桃園珍珠海岸之美，也帶動在地觀光與運動風氣。各項活動名額有限，歡迎有興趣的民眾儘速報名，一同用運動迎接健康生活，感受珍珠海岸的熱情與活力。活動資訊如下：

2026桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽報名網址

2026新屋綠色騎跡鐵馬行報名網址

2026新屋米寶親子路跑報名網址

桃園推珍珠海岸觀光，沿海三大運動賽事5月陸續登場。圖／桃園市體育局提供
桃園推珍珠海岸觀光，沿海三大運動賽事5月陸續登場。圖／桃園市體育局提供

桃園推珍珠海岸觀光，沿海三大運動賽事5月陸續登場。圖／桃園市體育局提供
桃園推珍珠海岸觀光，沿海三大運動賽事5月陸續登場。圖／桃園市體育局提供

桃園 單車 運動

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