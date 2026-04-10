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消防駐地大改造！長高兩樓半 竹市朝山分隊廳舍增建今動工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市消防局在市長高虹安支持下規畫朝山分隊廳舍增建工程，投入6310萬元將既有朝山分隊基地地層改良與結構補強，今舉行廳舍增建工程動工暨祈福儀式。記者王駿杰／攝影
新竹市消防局在市長高虹安支持下規畫朝山分隊廳舍增建工程，投入6310萬元將既有朝山分隊基地地層改良與結構補強，今舉行廳舍增建工程動工暨祈福儀式。記者王駿杰／攝影

新竹市消防局朝山分隊自1997年啟用以來已使用近30年，隨著城市發展、人口成長及消防勤務制度調整，分隊人力持續增加，既有廳舍空間已逐漸無法負荷實際需求，新竹市消防局在市長高虹安支持下規畫朝山分隊廳舍增建工程，投入6310萬元將既有分隊基地地層改良與結構補強，將原四層樓建築提升為六層樓半，並升級備勤與勤務環境，預計今年10月中旬完工。

消防局今舉行朝山分隊廳舍增建工程動工暨祈福儀式，消防局長李世恭指出，該案原核定經費為5070萬8000元，經檢討後原規畫並未涵蓋室內裝修優化及應勤設備，且僅規畫增建至地上五層樓，難以滿足實際需求。

李世恭說，經研議，最終將總工程經費提升至6310萬元，並全面優化施作內容，包括辦理基地地層改良與結構補強，將原四層樓建築提升為六層樓半，並重新規畫值勤與備勤空間配置；同時設置無障礙電梯、緊急發電機，以及符合性別平等寢居與生活空間，全面提升消防員工作與生活品質。

消防局表示，朝山分隊長期深耕地方，與里鄰組織、義勇消防人員及社區居民互動密切，是地方防災體系的重要一環，這次動工儀式除向地方說明工程規畫理念與未來效益外，也凝聚地方支持與認同，為工程順利推動奠定良好基礎。

高虹安指出，她上任以來已陸續針對急迫需求投入2394萬9000元經費辦理改善工程，並同時責請消防局盤整各消防分隊廳舍興建、增建及整建等各項需求。為提供外勤消防員更優質的辦公與備勤空間，市府今年起至2029年間將編列預算投入15.4億元推動包括消防局第一大隊暨中山分隊、南寮分隊、朝山分隊、三民分隊及埔頂分隊等5處廳舍的空間重塑與硬體升級，解決基層人員於人力增加後備勤空間不足的問題，全面優化救災能量布署的目標。

新竹市消防局在市長高虹安支持下規畫朝山分隊廳舍增建工程，投入6310萬元將既有朝山分隊基地地層改良與結構補強，今舉行廳舍增建工程動工暨祈福儀式。記者王駿杰／攝影
新竹市消防局在市長高虹安支持下規畫朝山分隊廳舍增建工程，投入6310萬元將既有朝山分隊基地地層改良與結構補強，今舉行廳舍增建工程動工暨祈福儀式。記者王駿杰／攝影

新竹市消防局朝山分隊自1997年啟用以來已使用近30年，隨著城市發展、人口成長及消防勤務制度調整，分隊人力持續增加，既有廳舍空間已逐漸無法負荷實際需求。記者王駿杰／攝影
新竹市消防局朝山分隊自1997年啟用以來已使用近30年，隨著城市發展、人口成長及消防勤務制度調整，分隊人力持續增加，既有廳舍空間已逐漸無法負荷實際需求。記者王駿杰／攝影

消防員 高虹安 新竹

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