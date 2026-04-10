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回收量增逾7成 芎林將新建資源回收場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣芎林鄉資源回收場因屬農牧用地無法鋪設水泥或瀝青，晴天塵土飛揚、雨天泥濘，作業環境不佳，難建立合規的資收與貯存空間。記者郭政芬／攝影
新竹縣芎林鄉資源回收場因屬農牧用地無法鋪設水泥或瀝青，晴天塵土飛揚、雨天泥濘，作業環境不佳，難建立合規的資收與貯存空間。記者郭政芬／攝影

竹科外溢影響，新竹縣芎林鄉近年人口激增，資源回收量大幅成長，七年成長約七成四。現有場地已不敷使用，鄉長黃正彪爭取國產署無償撥用約一千二百坪土地，新建資源回收場，以改善泥濘與露天堆置問題。

黃正彪表示，目前資源回收場基地自二○一二年起向民間承租，面積約六百六十一平方公尺，但土地屬農牧用地，依法無法鋪設水泥或瀝青，也無法設置穩固的資收設施。晴天時塵土飛揚，下雨則滿地泥濘，作業環境不佳，難以建立長期合規的資源回收作業及貯存空間。

芎林近年因多個重畫區開發，人口逐步增加，資源回收量持續攀升。統計顯示，資收量由二○一八年的四百三十四公噸，增至二○二四的七百五十五公噸，七年間成長約七成四。然而既有作業區僅約一百二十六平方公尺，僅以簡易鐵皮棚架搭建，多餘回收物常需露天暫置，早已不敷使用。

黃正彪表示，鄉公所四年前規畫新建資源回收貯存場，獲國有財產署無償撥用一千二百坪土地，將農牧用地變更為環保用地，新基地為現有場地六倍大。工程經費六千七百五十二萬元，其中環保部補助二千五百萬，縣府配合款一千萬，另外鄉公所自籌三千二百五十二萬，目前工程正招標中。

新建資收場將設置棚架與資源回收貯存格，提供充足儲存空間，避免露天堆置，改善分類作業動線，增設停車棚架、備勤休息區及照明、監視與消防系統，提升作業安全。

鄉公所表示，新場地完工後可擺脫租地與環境不佳困境，建立合規資收空間，因應人口成長需求，並提升環境品質與行政效率。

新竹 資源回收 竹科

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