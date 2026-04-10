雙核模式 中原文創園區 規畫潮創廣場助陣

台灣年度宗教盛事「白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動」即將於12日起展開8天7夜進香之旅，至今天下午6點報名作業截止，廟方公布共有46萬3588人報名「粉紅超跑」香燈腳，再刷新紀錄，屆時在熱情虔誠信眾追隨下，又將是一場盛況空前的宗教盛宴。

2026-04-09 18:39