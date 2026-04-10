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雙核模式 中原文創園區 規畫潮創廣場助陣
桃園市中原文創產業園區自二○二三年開園以來，累計參觀人次達三百萬，但與台北華山一年約五百萬人次相比差距甚遠。議員批評園區平日冷清、缺乏常駐創作團隊，較像「活動場地」而非文創基地。文化局坦言場地與量體受限，將於周邊推動「中原潮創廣場」，擴充展演與商業空間。
市議員彭俊豪表示，中原文創園區去年舉辦八百三十九場活動、吸引一百四十七萬人次，但平日人潮不足，缺乏常駐創作者與優質店家長期進駐，較像活動場地，與文創基地仍有距離。議員黃婉如也指園區展覽內容空洞，要求文化局充實展覽內容並加強與學校合作。
文化局長邱正生坦言，園區十棟倉庫中僅六棟可作展場，加上整體面積不到華山四分之一，周邊餐飲與商業機能也難與台北蛋黃區相比，空間與量體受限。要讓園區從辦活動走向文創聚落，引進常駐創作團隊與品牌是關鍵，待後站鐵路地下化完成、都市縫合後，整體發展條件將大幅改善。
邱正生說，市府決議將園區南側產專區納入發展，規畫以設定地上權打造「中原潮創廣場」，引進商場、展場、商辦與旅宿等複合設施，預計明年招商、二○三二年完工。兩區連結後，形同松山文創園區古蹟區與台北文創大樓的雙核帶動模式，並保留約一千坪回饋文化局，擴大展演能量。
邱正生說，「中原潮創廣場」今年下半年進行可行性評估與財務試算，目標明年中完成報告並啟動招商。未來銜接中原車站轉運中心，建立文化與大眾運輸導向發展的雙走廊樞紐，為中壢帶來文化與商業綜效。
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