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再創新高！追「粉紅超跑」 46.5萬香燈腳報名瘋媽祖

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯拱天宮媽祖即將於12日起展開進香之旅，至今（9）日報名截止，廟方公布共有46萬3588人報名「粉紅超跑」香燈腳，再刷新紀錄；圖為去年遶境畫面。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
白沙屯拱天宮媽祖即將於12日起展開進香之旅，至今（9）日報名截止，廟方公布共有46萬3588人報名「粉紅超跑」香燈腳，再刷新紀錄；圖為去年遶境畫面。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台灣年度宗教盛事「白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動」即將於12日起展開8天7夜進香之旅，至今天下午6點報名作業截止，廟方公布共有46萬3588人報名「粉紅超跑香燈腳，再刷新紀錄，屆時在熱情虔誠信眾追隨下，又將是一場盛況空前的宗教盛宴。

拱天宮管委會依傳統經向媽祖擲筊請示，今年白沙屯媽祖進香擇定4月12日（周日）晚間11:55分登轎、出發，4月16日到北港、4月20日（周一）下午4點10分回宮。當中，進香日程重頭戲之一，將於今晚11點20分舉辦「放頭旗」儀式，為進香活動正式揭開序幕。

廟方指出，近年報名追隨「粉紅超跑」香燈腳人數，逐年大幅攀升，繼去年創紀錄32萬9118人，今年3月11日開放報名即展現超旺人氣，首日排隊人龍綿延超過2公里，從海濱路往南一路排到通霄精鹽廠後門；短短3天就突破30萬人，截至今天下午6點為止，總報名人數為46萬3588人，較去年又整整增加13萬人以上，成長幅度驚人。

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖鑾轎，進香去程、返程路線不固定，全憑媽祖婆擇路而行，神轎行蹤飄忽不定，來回路程約300至400公里，相當考驗隨香信眾的腳力。

白沙屯媽祖婆網站創辦人駱調彬也提供「特種部隊教戰守則」供信眾參考。他建議，例如鞋子稍大半號至一號、從地面到腳底間的隔熱效果要好，且鞋面散熱效果要佳、加一層鞋墊較優；襪子以五指襪為佳，可減少指頭間相互磨擦，導致起水泡；腳跟與腳底要貼大面積的撒隆巴斯、每根腳趾頭纏繞1圈小塊撒隆巴斯，每日更換1次，但是注意不要貼辣椒膏。

媽祖 白沙屯 遶境 進香 香燈腳 粉紅超跑

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