女神助攻 藝人林舒語陪桃園真善美憨兒做母親節玫瑰花

知名藝人林舒語今天現身桃園市真善美社會福利基金會，二度擔任母親節公益義賣代言人，並投入手作玫瑰的包裝流程，從綁花卡到裝花袋一一學習，陪伴憨兒趕工母親節訂單，以實際行動支持公益。

林舒語抵達真善美園區，憨兒先帶她參觀園區，並送上親手製作的玫瑰花束表達歡迎，隨後引導她前往大家整理的小菜園，讓她驚喜感動，也為這次志工體驗增添不同以往的溫度與記憶。在憨兒的接待下走進手工花教室內，長桌上整齊擺放著一朵朵手工玫瑰，憨兒們專注地將花卡繫上、細心裝入透明花袋，動作雖不快卻十分穩定。

林舒語表示，上次探訪後便一直惦記著這群大孩子，記得上回來有孩子26秒就能完成一朵玫瑰，現在甚至已穩定外出工作。她再次回來看到更多憨兒學會手作、進步，深刻感受「不是我在幫助他們，而是他們在教我如何去愛」。

真善美社會福利基金會教保老師鍾佳均表示，推廣憨兒手工玫瑰花義賣活動超過15年了，從摺花、綁花卡到包裝出貨，都是憨兒建立自信與學習工作的過程，今年母親節準備了兩萬朵手工玫瑰花，期盼社會大眾支持認購，讓孩子們的努力被看見與肯定。

除手作玫瑰花，基金會今年也推出「香氛護手霜」、「好好皂顧禮」等母親節公益好禮，價格從100元至999元不等，讓更多人能以行動參與公益。同時發起「募集500份送愛蛋糕」計畫，林舒語率先認購五分蛋糕拋磚引玉，邀請大眾一同響應送愛行動，讓更多弱勢家庭在母親節感受到溫暖與關懷。