快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

女神助攻 藝人林舒語陪桃園真善美憨兒做母親節玫瑰花

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林舒語到桃園真善美園區為憨兒宣傳母親節義賣禮。圖／真善美社會福利基金會提供
林舒語到桃園真善美園區為憨兒宣傳母親節義賣禮。圖／真善美社會福利基金會提供

知名藝人林舒語今天現身桃園市真善美社會福利基金會，二度擔任母親節公益義賣代言人，並投入手作玫瑰的包裝流程，從綁花卡到裝花袋一一學習，陪伴憨兒趕工母親節訂單，以實際行動支持公益。

林舒語抵達真善美園區，憨兒先帶她參觀園區，並送上親手製作的玫瑰花束表達歡迎，隨後引導她前往大家整理的小菜園，讓她驚喜感動，也為這次志工體驗增添不同以往的溫度與記憶。在憨兒的接待下走進手工花教室內，長桌上整齊擺放著一朵朵手工玫瑰，憨兒們專注地將花卡繫上、細心裝入透明花袋，動作雖不快卻十分穩定。

林舒語表示，上次探訪後便一直惦記著這群大孩子，記得上回來有孩子26秒就能完成一朵玫瑰，現在甚至已穩定外出工作。她再次回來看到更多憨兒學會手作、進步，深刻感受「不是我在幫助他們，而是他們在教我如何去愛」。

真善美社會福利基金會教保老師鍾佳均表示，推廣憨兒手工玫瑰花義賣活動超過15年了，從摺花、綁花卡到包裝出貨，都是憨兒建立自信與學習工作的過程，今年母親節準備了兩萬朵手工玫瑰花，期盼社會大眾支持認購，讓孩子們的努力被看見與肯定。

除手作玫瑰花，基金會今年也推出「香氛護手霜」、「好好皂顧禮」等母親節公益好禮，價格從100元至999元不等，讓更多人能以行動參與公益。同時發起「募集500份送愛蛋糕」計畫，林舒語率先認購五分蛋糕拋磚引玉，邀請大眾一同響應送愛行動，讓更多弱勢家庭在母親節感受到溫暖與關懷。

林舒語和憨兒一起做玫瑰花。圖／真善美社會福利基金會提供
林舒語和憨兒一起做玫瑰花。圖／真善美社會福利基金會提供

母親節 林舒語 桃園

延伸閱讀

有溫度的祝福！十大助童公益團體揭曉 兒童節最暖選擇

拋磚引玉 助偏鄉教育

第四屆蝦皮公益樂園首度前進南臺灣 攜手13家機構陪伴近2,000名弱勢孩童歡度兒童節

相關新聞

女神助攻 藝人林舒語陪桃園真善美憨兒做母親節玫瑰花

知名藝人林舒語今天現身桃園市真善美社會福利基金會，二度擔任母親節公益義賣代言人，並投入手作玫瑰的包裝流程，從綁花卡到裝花袋一一學習，陪伴憨兒趕工母親節訂單，以實際行動支持公益。

逾46萬人報名！「粉紅超跑」12日啟程 通霄白沙屯交通管制懶人包出爐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步前往雲林北港朝天宮進香民俗活動，「粉紅超跑」即將於4月12日深夜啟程，經廟方統計報名人數至今已突破46萬人，警方規畫部署勤務並實施分區(段)機動交通管制措施，將以拱天宮為中心，輻射至主要聯外道路，請香燈腳們遵循相關管制作為，以維護安全與交通順暢。

報名「粉紅超跑」香燈腳已破46萬人！ 12日媽祖起駕出發台1線交管

2026年白沙屯媽祖徒步北港進香進入倒數階段，今日是報名最後一天，目前報名人數已經突破46萬人，「粉紅超跑」12日晚間11點55分正式出發，屆時將有數十萬信眾隨香前行，苗栗縣警察局為維護信徒安全及道路順暢，將針對台1線通霄、苑裡路段實施「封閉」或「機動管制」，請駕駛人注意管制時段及改道路線。

遏止新竹寶山鄉非法棄置垃圾 邱振瑋推科技執法、定點垃圾清運

新竹縣寶山鄉雙龍路近期遭發現非法傾倒大量垃圾，鄉長邱振瑋今日召集相關單位到現場會勘，邱振瑋指出，將積極向中央及縣府爭取預算，規畫安裝固定式高解析度監視系統，落實即時監控與事後追查。除強化執法外，許多許多在科學園區上班或輪班的鄉民，常因工作繁忙追不上垃圾車而造成垃圾堆積或誤置。為此，寶山鄉公所自上個月底起，正式推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」。

中央下鄉會勘桃園捷運綠線延伸大溪 地方盼加速審查

桃園大溪老街假日人車壅塞，有時不到一公里路程得開20分鐘，交通部建議原本只到大溪埔頂的捷運綠線延伸大溪能跨越大漢溪抵達老街所在的河東地區，目前可行性研究已修正再送交通部。中央官員今下鄉會勘，市府官員陪同說明，盼加速可行性研究審查進度。

中原文創園區人潮難比華山 桃市府擬招商推「潮創廣場」再升級

桃園市中原文創產業園區自2023年開園以來累計參觀人次達300萬，但和台北華山一年就有500萬人次相比差距甚遠，多位議員今批評中原文創園區平日冷清，缺乏常駐創作團隊，更像「活動場地」而非文創基地。文化局坦言，現場有地點和量體的限制，市府將在周邊推動「中原潮創廣場」開發計畫，提升展演與商業空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。