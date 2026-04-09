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逾46萬人報名！「粉紅超跑」12日啟程 通霄白沙屯交通管制懶人包出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯拱天宮媽祖即將於4月12日出發前往北港朝天宮進香，經廟方統計報名人數至今已突破46萬人。聯合報系資料照
白沙屯拱天宮媽祖即將於4月12日出發前往北港朝天宮進香，經廟方統計報名人數至今已突破46萬人。聯合報系資料照

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步前往雲林北港朝天宮進香民俗活動，「粉紅超跑」即將於4月12日深夜啟程，經廟方統計報名人數至今已突破46萬人，警方規畫部署勤務並實施分區（段）機動交通管制措施，將以拱天宮為中心，輻射至主要聯外道路，請香燈腳們遵循相關管制作為，以維護安全與交通順暢。

苗警表示，由於本次參與人（車）潮眾多，台1線將於4月12日8時起實施分階段管制，並視人（車）流狀況，於台61線西濱快速道路白沙屯、赤土崎及新埔匝道口實施彈性封閉管制，對於即時路況及最新管制作為，也請收聽警察廣播電台掌握行車資訊。

當地交通管制彙整如下：

一、4月12日8時至4月13日2時，台61線106.8公里至111公里、苗41線及山邊媽祖周邊道路彈性管制。

二、4月12日8時至4月13日8時，台1線123.5公里至127.4公里雙向封閉（機車可改行海濱路）。

三、4月12日22時至4月13日8時，台1線127.4公里至132.8公里雙向封閉（機車可改行海濱路）。

四、4月13日0至12時，台1線127.4公里至132.8公里、通霄鎮中山路、苑裡鎮中山路機動分段管制（改行駛外環道）。

另因應活動，台鐵公司於白沙屯火車站與通霄火車站，台灣高鐵公司於苗栗站，均有加開班次，建議北部地區民眾可至高鐵苗栗站周邊停放車輛後改搭接駁車前往，南部地區民眾可至通霄海水浴場停放車輛，通霄鎮公所設有接駁車，請多加利用大眾運輸系統或利用台1線沿線兩側停放車輛整齊不違規。

至於4月12至13日南來北往行經苗栗地區而非參香的用路人，建議多利用國道1號、國道3號，避開行經台1線(106至143.5公里)及台61線苗栗路段。

苗縣警局長李忠萍表示，有關進香回鑾交通管制、接駁專車及停車指引等資訊懶人包，可至本局臉書及官方網站查詢，並呼籲所有隨行香燈腳們，進香期間遵守交通規範，不違規並排停車、不任意穿越道路、不於道路或路邊隨意坐臥休息、不搭乘貨車後車斗的交通安全守則。

「粉紅超跑」即將於4月12日深夜啟程，當地交通管制措施將以拱天宮為中心，輻射至主要聯外道路，請香燈腳們遵循相關管制作為。圖／苗栗縣警局提供
「粉紅超跑」即將於4月12日深夜啟程，當地交通管制措施將以拱天宮為中心，輻射至主要聯外道路，請香燈腳們遵循相關管制作為。圖／苗栗縣警局提供

交通管制 苗栗縣 白沙屯 媽祖 粉紅超跑 拱天宮

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