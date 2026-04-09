黃光男墨彩展陽明交大登場 詩書畫交織呈新視域

前北美館、史博館館長黃光男即日起在國立陽明交通大學舉辦「詩學畫域－黃光男文人墨彩新視域」個展，共展出50件詩書畫作品，展現墨彩藝術跨越古典與現代的視覺張力。

「詩學畫域－黃光男文人墨彩新視域」展覽今天在陽明交大藝文空間舉辦開幕活動，黃光男、陽明交大校長林奇宏、策展人台灣藝術大學教授陳炳宏等人出席，許多教育界、藝術界人士到場。過程中，黃光男贈送2幅畫作給陽明交大，林奇宏頒贈感謝狀。

黃光男接受中央社記者訪問表示，此次展覽作品橫跨寫實、抽象、意象與社會觀察，涵蓋民間習俗、宗教信仰及戰地意象。

黃光男指出，藝術核心在於「性靈」與「感動」，能夠啟發想像力並深化知識層次，期許透過藝術薰陶啟發理工學子的創造力，讓科技與人文深度結合，實踐美學與專業並進的理想。

陳炳宏向中央社記者表示，此次展出47幅畫作與3件冊頁，具體呈現黃光男對媒材的多元掌握，銜接傳統筆墨與現代抽象符號，展現水墨創作求新求變的韌性，為觀者提供跨越時空的視覺對話空間。

林奇宏致詞表示，面對AI（人工智慧）科技劇烈變革，高等教育應從單純技術養成，轉向人文與美學「軟實力」培育，盼透過藝術啟發年輕人的創造力，幫助學子在科技變局中找準自我定位。

陽明交大藝文中心表示，「詩學畫域－黃光男文人墨彩新視域」展覽即日起至5月13日，於陽明交大藝文空間（浩然圖書館B1）展出，邀民眾體驗墨彩與當代視角的共融之美。