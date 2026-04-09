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桃園114年查獲611件違規食品廣告 網路平台占多數

中央社／ 桃園9日電

桃園市政府衛生局今天公布114年度共查獲611件違規食品廣告，較前一年增加62%，其中以網路平台占79%最多，且個人賣家比例高達61%，成為違規主要來源。

衛生局今天發布新聞稿表示，分析常見違規宣稱的前3名，以減肥瘦身最多，有身材對照圖片，宣稱吸附吸油、燃脂、阻斷脂肪吸收；其次為皮膚美容，宣稱抗老、淡斑、美白回春、祛痘養顏；第3則是強調新陳代謝，解酒、控醣、促進循環等，都屬常見違規話術，甚至涉及宣稱「醫療效能」。

衛生局指出，依食品安全衛生管理法規定，食品廣告如涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰，另外針對累犯與電視廣告，將採加重處分，提醒業者及民眾切勿以身試法。

衛生局表示，近期還有查獲民眾將蝦皮等電商帳號借給他人使用，由對方刊登違規食品廣告販售商品，衛生局提醒，帳號出借者與實際刊登者，可能被認定為「共同行為人」將一併受罰，衛生局提醒，對廣告內容務必停、看、聽，才能正確選購安心吃。

桃園 衛生局 廣告

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