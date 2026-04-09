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報名「粉紅超跑」香燈腳已破46萬人！ 12日媽祖起駕出發台1線交管

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖進香期間，苗警將針對台1線通霄、苑裡路段實施「封閉」或「機動管制」，請駕駛人注意管制時段及改道路線。圖／警方提供
白沙屯媽祖進香期間，苗警將針對台1線通霄、苑裡路段實施「封閉」或「機動管制」，請駕駛人注意管制時段及改道路線。圖／警方提供

2026年白沙屯媽祖徒步北港進香進入倒數階段，今日是報名最後一天，目前報名人數已經突破46萬人，「粉紅超跑」12日晚間11點55分正式出發，屆時將有數十萬信眾隨香前行，苗栗縣警察局為維護信徒安全及道路順暢，將針對台1線通霄、苑裡路段實施「封閉」或「機動管制」，請駕駛人注意管制時段及改道路線。

台灣年度宗教盛事「115年白沙屯拱天宮天上聖母北港徒步進香」即將於12日展開，苗警祭出交管措施出爐，主要管制時段與路段（一）4月12日08:00 – 13日08:00： 台1線123.5k（白沙屯匝道）至127.4k（新埔聯絡道），雙向車道全線封閉。（二）4月12日 22:00 – 13日 08:00： 台1線127.4k（新埔聯絡道）至132.8k（128縣道路口），雙向車道全線封閉。（三） 4月13日 00:00 – 12:00： 台1線132.8k（128縣道路口）至143.5k（苑裡苗47-1鄉道），視人潮狀況實施機動分段管制。

建議改道路線，行駛台1線南下方向，請於113k（後龍十班坑）右轉台6線，由台61線續行南下，避開台1線通霄、苑裡路段壅塞路段，可於大甲接回台1線。另可113k處左轉，銜接上國道3號（後龍交流道）南下。

北上方向，請於台1線153.6k（大甲）左轉132縣道往西，接台61線橋下側車道，由137.4k福住交流道進入台61線主線，行至105.9k後龍交流道下匝道，接台6線往東即可於2.4k處接回台1線。

警方強調，進香期間，交通控制中心將透過即時影像與App精準掌握「粉紅超跑」定位及周邊車流，並隨時更新路況，民眾可透過警廣台中分台FM 94.5或公路局網頁訊息公告、智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

另外，公路局也提醒用路人，進香期間人潮眾多，行經相關路段請減速慢行、配合警方指揮。

北港 媽祖 粉紅超跑 白沙屯

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