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遏止新竹寶山鄉非法棄置垃圾 邱振瑋推科技執法、定點垃圾清運

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
寶山鄉公所自3月30日起，推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」，其中寶山國中大門口服務點特別延長至晚間8點，深受民眾好評。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所自3月30日起，推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」，其中寶山國中大門口服務點特別延長至晚間8點，深受民眾好評。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣寶山鄉雙龍路近期遭發現非法傾倒大量垃圾，鄉長邱振瑋今日召集相關單位到現場會勘，邱振瑋指出，將積極向中央及縣府爭取預算，規畫安裝固定式高解析度監視系統，落實即時監控與事後追查。除強化執法外，許多許多在科學園區上班或輪班的鄉民，常因工作繁忙追不上垃圾車而造成垃圾堆積或誤置。為此，寶山鄉公所自上個月底起，正式推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」。

邱振瑋今天召集各級民意代表、村長、新竹縣環保局、寶山分駐所等單位進行現場會勘。他實地走下邊坡，發現廢棄物包含新北市燈會工作背心數件、個人證件、廢棄筆電及大型太空包等家庭與事業廢棄物，傾倒總量約3噸、長度約200公尺。現場已破袋蒐證，由派出所查察追蹤來源，絕不寬貸違法行為。

邱振瑋強調，此次會勘除蒐證外，環保局也將於現場先行架設臨時監視器，遏止非法棄置歪風。針對民眾反映鄉內垃圾堆置問題，鄉公所將透過「科技執法」與「彈性服務」雙管齊下，還給鄉親乾淨、優質的居住環境。

邱振瑋表示，未來將積極向中央及縣府爭取預算，規畫安裝固定式高解析度監視系統，落實即時監控與事後追查。「凡查獲違法傾倒者，公所將移請環保局依法從重處罰，絕不寬貸！」他指出，精準執法可有效從源頭遏止非法廢棄物傾倒，也能保障寶山的自然生態與居民生活品質。

除強化執法外，邱振瑋亦注意到，許多在科學園區上班或輪班的鄉民，常因工作繁忙追不上垃圾車而造成垃圾堆積或誤置。為此，寶山鄉公所自3月30日起，推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」，其中寶山國中大門口服務點特別延長至晚間8點，深受好評。

現場廢棄物包含新北市燈會工作背心數件、個人證件、廢棄筆電及大型太空包等家庭與事業廢棄物，傾倒總量約3噸、長度約200公尺。圖／寶山鄉公所提供
現場廢棄物包含新北市燈會工作背心數件、個人證件、廢棄筆電及大型太空包等家庭與事業廢棄物，傾倒總量約3噸、長度約200公尺。圖／寶山鄉公所提供

寶山鄉公所自上個月底起，正式推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所自上個月底起，正式推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣寶山鄉雙龍路近期遭發現非法傾倒大量垃圾，鄉長邱振瑋今日召集相關單位到現場會勘。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉雙龍路近期遭發現非法傾倒大量垃圾，鄉長邱振瑋今日召集相關單位到現場會勘。圖／寶山鄉公所提供

科技執法

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