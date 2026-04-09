中央下鄉會勘桃園捷運綠線延伸大溪 地方盼加速審查

桃園大溪老街假日人車壅塞，有時不到一公里路程得開20分鐘，交通部建議原本只到大溪埔頂的捷運綠線延伸大溪能跨越大漢溪抵達老街所在的河東地區，目前可行性研究已修正再送交通部。中央官員今下鄉會勘，市府官員陪同說明，盼加速可行性研究審查進度。

桃園市政府規畫捷運綠線延伸大溪從八德擴大重劃區出發，原本向下延伸只到大溪埔頂地區，但地方認為路線無法解決老城區交通壅塞問題，交通部也認為有修改的必要，最後克服軌道跨越大漢溪的施工技術瓶頸，修正後的可行性研究也在去年底送交通部審查。

桃園市捷運工程局表示，新的可行性研究克服大漢溪東西2案的高低差施工技術與逃生問題，全長來到7.83公里，最遠能達大溪區中華路，總經費約417.44億元。

交通部鐵道局今邀國發會、內政部、財政部、行政院交通環境資源處與主計總處等16個單位辦理會勘，由桃園市捷運工程局報告說明，眾人上午從綠線G01站出發，預計下午抵達大溪中華路的終點站。

捷工局表示，綠線延伸大溪完成後，可望有效紓解大溪地區假日交通壅塞及停車需求外，也能串聯大溪老街等觀光據點，完善區域旅遊動線，促進地方產業發展，並提升整體公共運輸服務品質，後續將持續配合中央審查作業，爭取盡速核定，盼早日啟動工程建設，回應地方民眾期待。