快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

中央下鄉會勘桃園捷運綠線延伸大溪 地方盼加速審查

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中央官員下鄉會勘桃園捷運綠線延伸大溪的可行性，地方期盼盡速審查進入實質建設階段。圖／桃園捷運工程局提供
中央官員下鄉會勘桃園捷運綠線延伸大溪的可行性，地方期盼盡速審查進入實質建設階段。圖／桃園捷運工程局提供

桃園大溪老街假日人車壅塞，有時不到一公里路程得開20分鐘，交通部建議原本只到大溪埔頂的捷運綠線延伸大溪能跨越大漢溪抵達老街所在的河東地區，目前可行性研究已修正再送交通部。中央官員今下鄉會勘，市府官員陪同說明，盼加速可行性研究審查進度。

桃園市政府規畫捷運綠線延伸大溪從八德擴大重劃區出發，原本向下延伸只到大溪埔頂地區，但地方認為路線無法解決老城區交通壅塞問題，交通部也認為有修改的必要，最後克服軌道跨越大漢溪的施工技術瓶頸，修正後的可行性研究也在去年底送交通部審查。

桃園市捷運工程局表示，新的可行性研究克服大漢溪東西2案的高低差施工技術與逃生問題，全長來到7.83公里，最遠能達大溪區中華路，總經費約417.44億元。

交通部鐵道局今邀國發會、內政部、財政部、行政院交通環境資源處與主計總處等16個單位辦理會勘，由桃園市捷運工程局報告說明，眾人上午從綠線G01站出發，預計下午抵達大溪中華路的終點站。

捷工局表示，綠線延伸大溪完成後，可望有效紓解大溪地區假日交通壅塞及停車需求外，也能串聯大溪老街等觀光據點，完善區域旅遊動線，促進地方產業發展，並提升整體公共運輸服務品質，後續將持續配合中央審查作業，爭取盡速核定，盼早日啟動工程建設，回應地方民眾期待。

交通部 桃園 捷運

延伸閱讀

行人安全拚加速！內政部鬆綁審查 易肇事路口免審查

車道縮減 中捷藍線土建將動工 衝擊通勤

星期評論／中捷七線齊發 選將誰超越誰得分

停工半年 桃園甲子園空橋 挨批空中廢鐵

相關新聞

報名「粉紅超跑」香燈腳已破46萬人！ 12日媽祖起駕出發台1線交管

2026年白沙屯媽祖徒步北港進香進入倒數階段，今日是報名最後一天，目前報名人數已經突破46萬人，「粉紅超跑」12日晚間11點55分正式出發，屆時將有數十萬信眾隨香前行，苗栗縣警察局為維護信徒安全及道路順暢，將針對台1線通霄、苑裡路段實施「封閉」或「機動管制」，請駕駛人注意管制時段及改道路線。

遏止新竹寶山鄉非法棄置垃圾 邱振瑋推科技執法、定點垃圾清運

新竹縣寶山鄉雙龍路近期遭發現非法傾倒大量垃圾，鄉長邱振瑋今日召集相關單位到現場會勘，邱振瑋指出，將積極向中央及縣府爭取預算，規畫安裝固定式高解析度監視系統，落實即時監控與事後追查。除強化執法外，許多許多在科學園區上班或輪班的鄉民，常因工作繁忙追不上垃圾車而造成垃圾堆積或誤置。為此，寶山鄉公所自上個月底起，正式推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」。

中央下鄉會勘桃園捷運綠線延伸大溪 地方盼加速審查

桃園大溪老街假日人車壅塞，有時不到一公里路程得開20分鐘，交通部建議原本只到大溪埔頂的捷運綠線延伸大溪能跨越大漢溪抵達老街所在的河東地區，目前可行性研究已修正再送交通部。中央官員今下鄉會勘，市府官員陪同說明，盼加速可行性研究審查進度。

中原文創園區人潮慘輸華山 桃市府擬推「潮創廣場」翻身

桃園市中原文創產業園區自2023年開園以來累計參觀人次達300萬，但和台北華山一年就有500萬人次相比差距甚遠，多位議員今批評中原文創園區平日冷清，缺乏常駐創作團隊，更像「活動場地」而非文創基地。文化局坦言，現場有地點和量體的限制，市府將在周邊推動「中原潮創廣場」開發計畫，提升展演與商業空間。

竹市消費金發放率破97%！市府：公務員加班費將分批加速撥付

新竹市政府振興經濟消費金發放3月31日截止，市府統計已有超過44萬名市民順利領取，發放率超過97%，創下地方政府普發性補助的指標性紀錄；不過，市議員林彥甫指出，有公務員配合發消費金被迫加班，如經已兩個月多還領不到加班費。市府回應，後續將採分批撥付方式，全力加速行政流程，務求在最短時間內將款項匯撥至公務員帳戶。

竹科外溢效應！芎林資收量7年成長74% 砸6700萬建千坪回收場

受到竹科外溢影響，新竹縣芎林鄉近年人口激增，資源回收量從2018年434公噸增加至2024年755公噸，7年間成長約74%。既有場地資收區早已不敷使用，芎林鄉長黃正彪爭取國有財產署無償撥用約1200坪土地，將投6752萬新建全新的資源回收場，改善現有場地泥濘、露天堆置等問題，提升回收作業效率與安全性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。