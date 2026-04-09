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中原文創園區人潮慘輸華山 桃市府擬推「潮創廣場」翻身

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園中原文創產業園區人潮冷清引發質疑，文化局坦言，現場有地點和量體的限制，市府將在周邊推動「中原潮創廣場」開發計畫，提升展演與商業空間。圖／桃園市文化局提供
桃園中原文創產業園區人潮冷清引發質疑，文化局坦言，現場有地點和量體的限制，市府將在周邊推動「中原潮創廣場」開發計畫，提升展演與商業空間。圖／桃園市文化局提供

桃園市中原文創產業園區自2023年開園以來累計參觀人次達300萬，但和台北華山一年就有500萬人次相比差距甚遠，多位議員今批評中原文創園區平日冷清，缺乏常駐創作團隊，更像「活動場地」而非文創基地。文化局坦言，現場有地點和量體的限制，市府將在周邊推動「中原潮創廣場」開發計畫，提升展演與商業空間。

文化局今至議會工作報告，議員彭俊豪表示，中原文創園區去年辦理839場活動、吸引147萬人次，但平日人氣明顯不足；文創園區的核心在於常駐創作者與優質店家長期進駐，才能累積真正的文化底蘊，目前園區性格偏向「活動場地」，與文創基地仍有一段距離。

議員黃婉如也直言，她曾兩度前往參觀，發現展覽內容空洞、乏善可陳，與台北松山文創園區差距懸殊，要求文化局積極充實展覽內容，並加強與學校合作，提升參觀人潮。

文化局長邱正生坦言，園區雖有10棟倉庫，其中1棟屬青年事務局、1棟作為廁所及機房等公共服務使用，真正可作展場的僅6棟，加上園區面積不及華山的四分之一，周邊餐飲等商業配套也難以和台北蛋黃區相比，空間量體受限是事實；要讓園區從辦活動走向真正的文創聚落，引進常駐創作團隊與品牌是關鍵，未來後站鐵路地下化完成、都市縫合後，整體發展條件相信將大幅改善。

邱正生表示，市府已決議將園區南側的產專區納入整體發展，規畫以設定地上權方式打造「中原潮創廣場」，引進商場、展場、商辦及旅宿等文創複合設施，對標台北文創大樓，預計今年開始規畫、2027年完成招商、2032年完成興建。

未來兩區連結，形同松山文創園區古蹟區與台北文創大樓的雙核帶動模式，在量體與服務類型上將更多元。未來也預計保留約1000坪空間回饋文化局使用，擴大可操作的展演面積。

邱正生說，中原潮創廣場今年下半年將委託專業單位展開可行性評估與財務試算，預計需至少一年，目標於2027年中完成報告，再啟動招商，後續中原潮創廣場將銜接中原車站轉運中心，建立文化導向發展（COD）與大眾運輸導向發展（TOD）的雙走廊樞紐，為中壢地區帶來長期的文化與商業綜效。

團隊 彭俊豪 文化局

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