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竹市消費金發放率破97%！市府：公務員加班費將分批加速撥付

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府振興經濟消費金發放3月31日截止，市府統計已有超過44萬名市民順利領取，發放率超過97%。圖／新竹市政府提供
新竹市政府振興經濟消費金發放3月31日截止，市府統計已有超過44萬名市民順利領取，發放率超過97%。圖／新竹市政府提供

新竹市政府振興經濟消費金發放3月31日截止，市府統計已有超過44萬名市民順利領取，發放率超過97%，創下地方政府普發性補助的指標性紀錄；不過，市議員林彥甫指出，有公務員配合發消費金被迫加班，如經已兩個月多還領不到加班費。市府回應，後續將採分批撥付方式，全力加速行政流程，務求在最短時間內將款項匯撥至公務員帳戶。

林彥甫說，市府為趕在今年農曆年前發放5000元消費金，在1月24日周六廣設361處實體發放點，動用3000多名公務員，甚至還要組長自行搬運現金，如今，有公務員陳情至今遲未收到市府核撥的加班費，他已要求市府應加速核發，有相關變動也應第一時間通知基層。

產發處表示，目前已完成清冊彙整，為確保加班費相關款項精確無誤，市府正嚴謹執行逐筆資料核對與校正作業。人事處表示，會全力配合業務單位審核加班基準後，由產業發展處依程序核發工作人員加班費。

產發處表示，據歷年中央普發現金對經濟成長及消費乘數效應的初步分析，這次發放22億元消費金，預估可為新竹市帶來近80億元的整體產經動能，其中以餐飲零售、傳統市場及觀光旅遊業受益最為顯著。

多位商圈代表也指出，在消費金挹注下，今年第一季整體營業額較往年成長約2至3成，有效緩解國際物價波動所帶來的經營壓力。消費金發放計畫已於3月31日正式關閉受理窗口，逾期未領取剩餘款項將依規定全數繳回市庫。

市長高虹安指出，這次消費金發放能達成近乎全數領取的傲人成績，關鍵在於「四階段精準分流」策略。從1月21日長者自動入帳、1月24日實體發放，到2月透過新竹通APP辦理數位登記，成功於農曆年前後將資金送達逾8成市民手中；3月再啟動區公所臨櫃領取機制，並於放寬代領規定後，順利服務最後一批行動不便及獨居市民。

新竹市政府振興經濟消費金發放3月31日截止，市府統計已有超過44萬名市民順利領取，發放率超過97%。圖／新竹市政府提供
新竹市政府振興經濟消費金發放3月31日截止，市府統計已有超過44萬名市民順利領取，發放率超過97%。圖／新竹市政府提供

新竹市政府振興經濟消費金發放3月31日截止，市府統計已有超過44萬名市民順利領取，發放率超過97%。圖／新竹市政府提供
新竹市政府振興經濟消費金發放3月31日截止，市府統計已有超過44萬名市民順利領取，發放率超過97%。圖／新竹市政府提供

公務員 新竹 加班費

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