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竹科外溢效應！芎林資收量7年成長74% 砸6700萬建千坪回收場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
基地自2012年起向民間承租，土地屬農牧用地，依法無法鋪設水泥或瀝青鋪面，也無法設置穩固的資源回收設施。記者郭政芬／攝影
基地自2012年起向民間承租，土地屬農牧用地，依法無法鋪設水泥或瀝青鋪面，也無法設置穩固的資源回收設施。記者郭政芬／攝影

受到竹科外溢影響，新竹縣芎林鄉近年人口激增，資源回收量從2018年434公噸增加至2024年755公噸，7年間成長約74%。既有場地資收區早已不敷使用，芎林鄉長黃正彪爭取國有財產署無償撥用約1200坪土地，將投6752萬新建全新的資源回收場，改善現有場地泥濘、露天堆置等問題，提升回收作業效率與安全性。

黃正彪表示，目前資源回收場位於文德路旁，基地自2012年起向民間承租，面積約661平方公尺，但土地屬農牧用地，依法無法鋪設水泥或瀝青鋪面，也無法設置穩固的資源回收設施。平時天氣晴朗時場內塵土飛揚，下雨則滿地泥濘，不僅作業環境不佳，也難以建立長期符合規範的資源回收作業及貯存空間。

鄉公所指出，芎林近年因多個重畫區開發，人口逐步增加，資源回收量也持續攀升。統計顯示，資收量從107年的434公噸，至113年已增加至755公噸，7年間成長約74%。然而既有場地資收作業區僅約126平方公尺，且僅以簡易鐵皮棚架搭建，多餘回收物常需露天暫置，早已不敷使用。

為改善現況，黃正彪說，鄉公所4年前規畫另覓合法用地新建資源回收貯存場，爭取獲得國有財產署無償撥用約1200坪土地，並將農牧用地變更為環保用地，該基地是目前資收場的6倍大，工程經費6752萬元，已獲環境部核定補助2500萬，縣配合款1000萬與鄉公所自籌款3252萬，協助地方推動遷場工程，目前工程正招標中。

新建資收場將設置資收棚架，並規畫資源回收貯存格，提供充足儲存空間，避免回收物露天堆置，同時改善分類與作業動線，並增設停車棚架、備勤休息空間及照明、監視與消防系統，提升清潔隊作業安全。

鄉公所表示，未來新場地完成後，將可擺脫長期租地與環境不佳的困境，也能建立符合規範的資源回收作業空間，因應芎林人口成長帶來的回收需求，並提升整體環境品質與行政效率。

既有場地資收作業區僅約126平方公尺，早已不敷使用。記者郭政芬／攝影
既有場地資收作業區僅約126平方公尺，早已不敷使用。記者郭政芬／攝影

平時天氣晴朗時場內塵土飛揚，下雨則滿地泥濘，不僅作業環境不佳，也難以建立長期符合規範的資源回收作業及貯存空間。記者郭政芬／攝影
平時天氣晴朗時場內塵土飛揚，下雨則滿地泥濘，不僅作業環境不佳，也難以建立長期符合規範的資源回收作業及貯存空間。記者郭政芬／攝影

新竹 資源回收 竹科

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