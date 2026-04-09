昔日「新竹西門町」沒落盼風華再現 竹市府：三大策略輔導商圈店家

新竹市大成街一帶曾是繁華的潮流服飾街，有新竹「西門町」之稱，如今面臨嚴重沒落，短短不到百公尺的街道，卻有多間店面鐵門拉下緊閉的冷清景象，在地商家表示「假日勉強有些人潮，但平日真的沒人，生意慘淡」，此狀況也蔓延至舊城區一帶，希望相關單位能重視。

新竹市政府產發處表示，舊城商圈因產業結構停滯及區域發展不均，加上近年網路購物風行、商圈轉移等因素致民眾消費型態轉變，既有商圈活力不若以往。對此，市府2023年起推動「舊城商圈再造復興計畫」，以「數位工具導入」、「創新服務與創新商品開發」及「店家環境優化」三大策略來輔導商圈店家，三年來共計開辦逾20場次教育訓練課程，深化商業街區組織、店家經營管理能力，累積輔導商圈店家逾40家。

產發處指出，去年辦理「舊城商圈再造復興計畫」，於去年7月至8月規畫4場教育訓練課程，涵蓋手機影像拍攝、空間設計、社群策略及觀光品牌等主題，透過專業課程，協助商圈業者掌握經營關鍵；7至9月開辦6場次教育訓練課程，深化商業街區組織、店家經營管理能力，參與人數超過百人，輔導商圈店家共15家。

產發處說明，今年更擴大編列商圈計畫預算，藉由輔導店家數位轉型、創新商品開發及店面環境優化等方式，幫助商圈打造獨特的品牌形象，吸引更多的顧客和投資，以擴大創造商圈生機與活絡地方繁榮，並透過舉辦年貨大街等節慶活動導入人潮，帶動周邊商圈整體發展。

除了在地店家反映大成街舊城區一帶嚴重缺少「錢潮」，也曾有網友在ＰＴＴ發文，發現以前熱鬧的文昌街、武昌街、中正台附近有好多店家都收了，大成街更恐怖整排招租，快變成空街。

附近在地陳姓市民指出，大成街附近一帶曾是繁華服飾商圈，但因齡近巨城商圈崛起，加上電商普及民眾消費型態改變，導致部分店面空置，人潮減少，被認為逐漸沒落。不過，儘管街區較老舊，但舊城區仍吸引具有特色的獨立餐廳或個性小店進駐，也成為一種獨特老舊巷弄消費風格。