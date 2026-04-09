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使用年限久設備老化 新竹市立體育館整修6月全面施工 預計11月完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
副市長林琨瀚（中）今代表市長高虹安前往了解新竹市立體育館整修工程狀況。圖／新竹市府提供
副市長林琨瀚（中）今代表市長高虹安前往了解新竹市立體育館整修工程狀況。圖／新竹市府提供

新竹市政府為提升公共運動場館品質，改善民眾運動與賽事使用環境，規畫市立體育館整修工程，今年1月進場施作地下1、2樓，預計將於6月封閉場館進行全面施工。副市長林琨瀚今代表市長高虹安前往了解施工狀況並督促工程進度，該案工程經費約7430萬元，其中中央補助款4500萬元，其餘由市府自籌，預計11月完工。

高虹安表示，新竹市立體育館為竹市重要的室內運動及賽事場館，因使用年限已久，部分設施設備逐漸老化，市府規畫全面整修升級。

林琨瀚指出，這次整修工程範圍廣泛，重點包括地上1樓場地整修與照明改善，並首度導入四面大型幕屏提升觀賽體驗。此外，地下2樓將更新地墊，全面採用LED節能燈具。為落實智慧城市與永續發展，場館空調將優化並導入智能監控系統，自動調節溫濕度。針對無障礙環境，也將增設升降平台、照護床及改善廁所排風系統，打造真正的全齡友善空間。

教育處長林立生表示，為兼顧場館整修與賽事推動需求，工程期間將透過「分區、分期施工」彈性調度方式，今年1月至5月期間籃球場仍持續配合提供各項活動場地及洋基工程職籃賽事使用，在確保施工安全與比賽品質的前提下，讓賽事不中斷，持續為市民帶來精彩的運動饗宴，6月起將進入全館封閉施工期。

市府強調，施工期間將嚴格落實工程品質與安全管理，並妥善規畫施工期程，降低對場館使用及周邊環境的影響。未來整修完成後，新竹市立體育館將兼具專業賽事與全民運動功能，持續為城市注入強大的運動能量。

副市長林琨瀚今代表市長高虹安前往了解新竹市立體育館整修工程狀況。圖／新竹市府提供
副市長林琨瀚今代表市長高虹安前往了解新竹市立體育館整修工程狀況。圖／新竹市府提供

運動 新竹 高虹安

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