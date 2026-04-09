議員指遲發加班費 竹市府：比對資料將分批撥付

新竹市大成街一帶曾是繁華的潮流服飾街，有新竹「西門町」之稱，如今面臨嚴重沒落，短短不到百公尺的街道，卻有多間店面鐵門拉下緊閉的冷清景象，在地商家表示「假日勉強有些人潮，但平日真的沒人，生意慘淡」，此狀況也蔓延至舊城區一帶，希望相關單位能重視。

2026-04-09 12:04