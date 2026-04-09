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議員指遲發加班費 竹市府：比對資料將分批撥付

中央社／ 新竹市9日電

新竹議員指出，新竹市府今年1月動員逾3000名人力協助發放振興消費金，但加班費至今仍未核發，質疑市府漠視勞動權益。市府表示，已彙整清冊並比對資料，將採分批撥付。

時代力量竹市議員林彥甫今天透過影片表示，新竹市今年1、2月發放市民每人新台幣5000元振興經濟消費金，1月24日在全市廣設361處實體發放點，調動約3000多名公務人員支援。

林彥甫說，公務人員配合市府政策在週末加班，如今已過2個多月，加班費卻都還未領到，質疑市府漠視勞動權益，且行政效率堪憂，應加速核發流程。

新竹市政府產業發展處透過文字表示，已完成清冊彙整，正嚴謹執行逐筆資料核對與校正作業，後續將採分批撥付方式，全力加速行政流程，務求在最短時間內將款項匯撥至同仁帳戶。

竹市府人事處表示，會全力配合業務單位審核加班基準後，由產發處依程序核發工作人員加班費。

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