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澄心、原客合唱團周日竹東聯演 八旬指揮家陳澄雄出馬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次演唱的歌曲有傳統山歌型式、現代詩等作品，風格多元，歡迎大家蒞臨欣賞。圖／竹縣原客混聲合唱團提供
這次演唱的歌曲有傳統山歌型式、現代詩等作品，風格多元，歡迎大家蒞臨欣賞。圖／竹縣原客混聲合唱團提供

台北澄心合唱團及竹縣原客混聲合唱團聯合公演，將於本周日下午2點30分在竹東樹杞林文化館登場，演出曲目有勾起青春回憶的民歌、客家歌以及中國首部清唱劇「長恨歌」。年過八旬的重量級指揮家陳澄雄是澄心合唱團的大家長，他將親自出馬指揮，他的學生馮蕙珍是澄心伴奏、助理指揮，也是原客的指揮，師生聯手為這場音樂會指揮，傳為佳話。

從新竹女中音樂老師退休的馮蕙珍表示，陳澄雄曾任教國內多所大學、也擔任過台北市立國樂團團長、台灣省立交響樂團（今國立台灣交響樂團）團長、並創立台灣青少年交響樂團，是國內重量級音樂家。

澄心合唱團員有曾受教於陳澄雄的台北市立師專音樂科的學生，以及早期幼獅合唱團的團員，大家在退休後再度接受陳澄雄指導、以歌相聚，是人生一大幸福。

這次聯合公演的曲目，包括清唱劇「長恨歌」；客家歌曲：四季花開、孝親歌、落地生根、挑擔歌、白雲之歌；回憶殺的經典歌曲忘了我是誰、夢田、在銀色月光下、你儂我儂、風吹的願望、鄉愁四韻、茶山情歌等。

值得一提的是澄心合唱團展唱功表演的清唱劇「長恨歌」，知名作曲家黃自（國旗歌、踏雪尋梅、玫瑰三願、花非花⋯作者），內容講述唐明皇與楊貴妃的愛情故事。劇中有男女主角獨唱、朗誦、二重唱及四部合唱方式表演，曲目精彩難得。

馮蕙珍說，原客成立快5年了，多次征戰國內音樂比賽獲獎連連，這次演唱的歌曲有傳統山歌型式、現代詩等作品，風格多元，歡迎大家蒞臨欣賞。

年過八旬的量級音樂家陳澄雄教授是澄心合唱團的大家長，他將親自出馬指揮，他的學生馮蕙珍是澄心伴奏、助理指揮，也是原客的指揮，師生聯手為這場音樂會指揮，傳為佳話。圖／竹縣原客混聲合唱團提供
年過八旬的量級音樂家陳澄雄教授是澄心合唱團的大家長，他將親自出馬指揮，他的學生馮蕙珍是澄心伴奏、助理指揮，也是原客的指揮，師生聯手為這場音樂會指揮，傳為佳話。圖／竹縣原客混聲合唱團提供

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