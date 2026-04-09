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議員憂布氏指數升高 桃衛局：加強巡檢滅蚊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
民代質疑，桃園市近四年布氏級數由百分之十點一攀升至百分之十七點二，成病媒蚊重災區。衛生局回應，桃園登革熱案例是六都最少，會持續加強跨局處巡檢。圖／桃園市環保局提供
民代質疑，桃園市近四年布氏級數由百分之十點一攀升至百分之十七點二，成病媒蚊重災區。衛生局回應，桃園登革熱案例是六都最少，會持續加強跨局處巡檢。圖／桃園市環保局提供

夏季為登革熱高風險期，民進黨桃園市議員魏筠昨天質疑，張善政市府上任四年來，桃園布氏級數由百分之十點一增至百分之十七點二，中壢更成病媒蚊重災區。衛生局回應，從二○二一年至去年全國本土登革熱病例共二萬六七三三例，桃園僅四十多例，為六都最少，會持續加強跨局處巡檢。

魏筠表示，張善政市府上任四年來，桃園布氏級數從百分之十點一升至百分之十七點二，等於每六個里就有一里屬病媒蚊高風險區。其中中壢區最嚴重，二○二二年八十五個里中有十五個里達三級以上、占百分之十七點六，去年升至八十八個里中有二十四個里為紅燈區、占百分之二十七點三，代表每三里就有一里為危險區。

國民黨議員舒翠玲指出，民眾誤以為「清溝、消毒」最有效，但雨後消毒水易被沖走，反而成為蚊子孳生溫床，這也是為何布氏指數始終居高不下。她強調，花盆底盤與花園內闊葉林木葉片上積水，才是主要源頭，衛生局應傳遞正確防治資訊，避免各單位徒勞清溝消毒。

衛生局長賈蔚回應，病媒蚊監測包括住宅指數、容器指數、布氏指數及幼蟲指數四種，布氏指數為每一百戶住宅中發現的陽性容器數。指數若偏高，立即加強防治。截至上月底，全市已清除約一萬四千個孳生源，其中衛生局清除四七八一個、區公所清除九四三九個，另發現布氏級數達三級以上的二十三處場域，均已現場清除。

賈蔚說，二○二一年至二○二五年全國本土登革熱共二萬六七三三例，光二○二三年全國就有二萬六四二九件本土案例，台南超過二萬例，但桃園僅四十例，為六都最低；二○二四年全國二五五件本土案例，桃園更是零本土案例。

民進黨 桃園 中壢

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