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系統測試？竹市生生喝鮮乳將上路 簡訊先狂發

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
新竹市發放「壯壯卡」，補助設籍或就讀竹市公私立國民小學及幼兒園、年齡2至12歲孩童，每周兌換1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳等營養飲品。圖／新竹市政府提供
新竹市發放「壯壯卡」，補助設籍或就讀竹市公私立國民小學及幼兒園、年齡2至12歲孩童，每周兌換1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳等營養飲品。圖／新竹市政府提供

新竹市府今年兒童節推出「生生喝鮮乳」政策，學齡兒童可憑「壯壯卡」兌換鮮奶、豆漿或優酪乳。不過卡片尚未發放，就被發現廠商在半小時內傳送十三則相同簡訊，引發擾民與浪費公帑疑慮。市府表示，已要求廠商檢討並查明原因。

新竹市「生生喝鮮乳」政策預計四月廿日上路，透過發放「壯壯卡」，補助設籍或就讀竹市公私立國小及幼兒園、年齡二至十二歲的孩童，每周可兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳等營養飲品。

該政策採數位化與通路整合方式推動，市府與全國八大通路合作，包括7-11、全家、ＯＫ、全聯、美聯社、楓康、家樂福與萊爾富，家長與孩童持卡即可兌換。

政策啟動初期，就讀竹市幼兒園及學校的幼、學童將由校方統一發放卡片；設籍竹市但未就讀竹市幼兒園及學校者，四月一日起可透過「生生好骨力」官方網站申請。

新竹市議員林彥甫日前替尚未就讀幼兒園的小女兒申請壯壯卡，未料傍晚起手機不斷跳出通知，總計收到十三則內容完全相同的簡訊，通知審核結果通過。他批評，「市府壯壯卡還沒開始領，廠商就先出包」。

林彥甫表示，他隨即通知教育處此一嚴重問題，並要求追究廠商疏失，重複發送簡訊產生的成本不應由市府負擔。他也質疑，一件看似簡單的事情就出現錯誤，讓人懷疑廠商是否有能力處理每周兌換鮮奶、豆漿的作業流程，市府應把關每個環節，別讓美意變成絆腳石。

新竹市政府教育處回應，已要求廠商盡速查明原因並提出檢討與改善措施。目前廠商刻正進行系統壓力測試，確保後續運作穩定，避免類似情況再次發生。市府亦將嚴格把關並持續強化監督機制，確保服務品質。

7-11 營養 幼兒園

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