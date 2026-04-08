苗栗豪雨淹慘三合院 5天清出近50噸泡水家具

苗栗縣4日凌晨豪雨釀災，苗栗市福安里一處三合院水淹達60公分，幾乎所有家具、家電都泡湯，市公所清潔隊歷時5天協助清運近50噸泡水家具，直到今天總算清理完畢。

現年80歲的苗栗市民羅世強連續多天都在清理家園，回想起4日鋒面帶來的豪大雨仍心有餘悸。他說，住家地勢比道路低，4日清晨突然出現大量的泥水從四面八方湧入，水流直接灌進屋內，不到幾分鐘，淹水深度就已經達到大腿，當下「全身發抖、一直很緊張」，住在三合院70多年來，第一次碰到如此嚴重災情。

羅世強指出，三合院總共有6個房間，除了他和妻子居住之外，外地的兒女假日或逢年過節也會返家休憩。由於淹水超過60公分，家裡許多電器、家具包含電視、床頭櫃、書櫃等，幾乎全都泡在水裡，後院養的雞也「全軍覆沒」。

羅世強說，儘管大水不到3小時就退去，但仍留下大量黃色泥水污漬，以及外頭漂進來的廢棄木頭，家中大量泡水的大型家具物品更是不知如何是好。

苗栗市長余文忠表示，這幾天清潔隊員都在加班清除各地淹水災後垃圾，由於羅姓一家人所居住的三合院入口較小，大型機具無法進入，只好先將泡水廢棄物品集中在庭院，再以清潔隊抓斗車破碎搬運，連續多日已來回載運約10趟，陸續清除泡水廢棄物重約50噸，後續會再進行環境清消。

余文忠指出，災後第5天清潔隊仍全員出動消化垃圾，請鄉親多體諒，也提醒民眾，大型廢棄物與一般垃圾請盡量分類，加快處理速度，若家中垃圾量較多，可主動聯繫公所協助，希望大家齊心整理災後家園，盡快恢復正常生活。