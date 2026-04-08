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新竹天公壇捐無線電與攝影機 提升消防救災量能
新竹天公壇今天捐贈救災裝備給新竹市消防局，包含通訊設備、攝影機及歐洲進口消防帽，廟方表示，盼捐器材盡心力，成為消防與義消執行任務時的後盾。
新竹天公壇捐贈救災裝備器材儀式上午在廟埕舉行，由新竹市長高虹安代表受贈，並致贈感謝狀給天公壇主委曾紹雄。
高虹安致詞表示，消防人員在火場第一線執行任務面臨高度風險，此次捐贈的裝備包含無線電通訊連接器、火場攝影機及歐洲進口消防安全帽，總價值約新台幣440萬元，將有效提升救災效率與保障。
曾紹雄表示，天公壇秉持回饋社會精神，希望透過捐贈器材為城市安全盡一份心力，成為消防與義消執行任務時的後盾。
新竹市消防局提供新聞資料指出，天公壇自民國88年起長期支持消防工作，捐贈項目涵蓋救災車輛與各類裝備，是守護市民安全最堅實的後盾之一。
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