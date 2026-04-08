白沙屯媽祖進香即將開始 交通部疏運勇腳交通隊完成整備

一年一度白沙屯媽祖進香活動即將自4月12日23：55登轎出發至4月20日16：10回宮止，活動計9日。由於今年報名進香活動人數再創新高，依據進香活動行程，預估4月12日及20日(一)為苗栗端(白沙屯)交通需求尖峰，4月16日為雲林端(北港)交通需求尖峰。為滿足廣大民眾參與活動需求，交通部陳世凱已指揮調度，交通部疏運勇腳交通隊已完成相關疏運規劃，並做好準備。

陳世凱8日特別指示政務次長陳彥伯前往高鐵嘉義站、北港接駁點、台鐵嘉義火車站、高鐵苗栗站、白沙屯接駁點及台鐵白沙屯站進行現地視察，聽取台鐵公司、公路局及高鐵公司疏運規劃及現場布置情形說明。

陳彥伯於聽取各單位說明後特別指示各疏運單位積極做好人潮及車流動線規劃、交通管制及相關疏導措施，並備妥雨備，全力加開班次協助疏運，同時全面啟動運具聯防機制，隨時因應支援，務必做到站不留人，將香燈腳們平安順利送到媽祖身邊參與進香活動。

為滿足民眾前往白沙屯參加媽祖進香活動，交通部疏運勇腳交通隊已擬定整體疏運策略，持續以台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層聯防進行規劃，鐵公路疏運規劃如下：

一、台鐵部分：4月11、12、13、18、19、20日（6天）加開區間（快）車160列次；4月11、12、18、19、20日（5天）共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，以疏運活動日人潮，歡迎民眾多加利用。

二、公路客運部分：公路局已規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括4月12日及20日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班，4月16日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約10-15分鐘1班，2條路線收費均為全票50元(半票25元)，並將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

三、高鐵部分：為疏運進香人潮，高鐵公司已增開10班次(南下4班、北上6班)，其中重要時段4月12日7-8時及15-22時、4月20日7-9時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站；另4月16日8-21時及4月17日8-23時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵嘉義站，後續並將視訂位狀況及現場人潮增開臨時班次。

本次中央氣象署也再加入白沙屯媽祖進香活動服務行列，將於4月12日下午在拱天宮前Live播報進香期間天氣預報及提醒，並首次背負行動氣象儀，隨媽祖進香，即時觀測回傳行進隊伍的氣象動態，另外也再規劃於白沙屯進香活動網站提供「進香期間已知停駐點」未來一周天氣預報資訊，協助民眾即時瞭解進香期間天候狀況。

為及時掌握白沙屯媽祖進香交通疏運情形，臺鐵公司將於4月12日、19日及20日成立前進指揮所，活動期間由臺鐵公司、公路局、鐵道局及高鐵公司共同聯防，積極應對。同時，各疏運單位已加派人力投入疏運，並將持續關注進香活動動態、動態調整相關疏運措施，即時透過多元管道宣導資訊，以利民眾查詢及紓解地方交通壓力。