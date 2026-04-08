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「粉紅超跑」12日啟程！台鐵嚴陣以待疏運45萬、歷來報名最多香燈腳

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
交通部次長陳彥伯今天下午前往白沙屯火車站視察鐵、公路疏運整備情形。記者吳傑沐／攝影
交通部次長陳彥伯今天下午前往白沙屯火車站視察鐵、公路疏運整備情形。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮拱天宮媽祖徒步進香活動，「粉紅超跑」即將於12日出發，因今年報名香燈腳已破45萬人，交通部次長陳彥伯今天下午到白沙屯火車站視察鐵、公路疏運整備情形；台鐵表示，今年是有史以來班次增加最多的一次，白沙屯車站北側更增加4座臨時通關票卡。

台鐵指出，因應今年報名人數已破45萬，比去又增加12萬人，為疏運媽祖出發及回鑾當日湧入及離開白沙屯人潮，區間列車增加班次外，並都加掛至10節車廂的最高運量，是有史以來班次增加最多的一次。

另外，今年進香8天7夜期間，高鐵苗栗站至少每小時停靠1班，尖峰時段每小時2班；高鐵站至白沙屯的公路接駁則是每10鐘1班，票價每人50元，其中與去年不同的是，在白沙屯的上、下車接駁點設置在台1線拱天宮牌樓北側，距拱天宮牌樓步行約1公里。

白沙屯火車站人員表示，目前月台增設的夜間照明設備及北側新增4座臨時通關票卡設備正加緊趕工中，屆時站外也會設置臨時流動廁所及救護站點。

陳彥伯視察站區環境並聽取交通疏運簡報後，僅針對流動廁所部分，指示要增加無障礙流動廁所，擴大服務身障民眾，同時也收藏台鐵今年發出的紀念車票及編號第1號的臨時入站證明票單。

因應今年報名香燈腳已破45萬人，台鐵白沙屯火車站班次增加是有史以來最多的一次。記者吳傑沐／攝影
因應今年報名香燈腳已破45萬人，台鐵白沙屯火車站班次增加是有史以來最多的一次。記者吳傑沐／攝影

交通部次長陳彥伯今天下午前往白沙屯火車站視察鐵、公路疏運整備情形。記者吳傑沐／攝影
交通部次長陳彥伯今天下午前往白沙屯火車站視察鐵、公路疏運整備情形。記者吳傑沐／攝影

交通部 徒步 陳彥伯

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