張善政拔公安地雷 桃園全市27處高風險建物列待改善目標

大樓公共安全攸關人命，桃園市政府檢視全市所有大樓，篩出27處高風險建物，其中9處消防設施還未過關，市長張善政今指示市府團隊要設法把公安地雷拔除。

高雄城中城大火釀嚴重死傷，也引發全國關注大樓管理及公共安全問題。桃園市政府今年推動「全域智能消防風險決策系統」，對全市建築物進行風險評估，整體平均風險值為1.69，列管在案的27處高風險大樓平均值約4，其中有7處超過9。另外，27處有9處消防設備不合格，市府還在輔導。

張善政指出，高風險大樓的改善是一項長期工作，必須秉持「專業輔導」與「補助誘因」雙軌並行的原則，從「被動救災」全面升級為「主動預防」以達有效建物安全風險管理，徹底拔除城市中的公安地雷，重塑市民對居住安全的信心。

桃園市秘書長溫代欣則說，各機關績效指標（KPI）不應以裁罰金額為導向，應以輔導成功與落實改善為核心，才能提升公共安全與治理品質，例如建管單位先協助業者成立管理組織，再推動公共安全申報，展現積極輔導精神。

都發局長江南志表示，凡是高風險建築皆需公安申報，都發局以輔導為優先，由公安輔導團協助業者發現缺失並提出中長期修繕計畫，如管理人或業者未依規申報及改善，將依法裁罰，必要時勒令停止使用。