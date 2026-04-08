竹市府投入5.2億元整體改善通學步道 光華國中接力開工預計年底完工

新竹市地狹人稠，新竹市府自2023年起陸續申請內政部國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「永續提升人行安全計畫」，其中，北區光華國中周邊屬大型賣場與住商混合區域，學生上下課人車爭道險象環生，市府回應地方需求，規畫通學步道改善工程，投入經費2589萬元，於今天舉行開工典禮，預計年底完工，希望改善通行安全。

市府教育處指出，市府持續規畫整體性通學步道改善工程，截至3月底已完成20所學校通學步道建置，總投入經費逾5.2億元。

教育處說明，目前尚有1所學校刻正辦理規畫設計，包括光華國中在內共7所學校進行施工中。整體推動成果獲得周邊居民及學校高度肯定，改善周邊社區的生活品質，居民不用再與車輛搶道，現在不但有專屬的無障礙空間，連學校原本冷冰冰的圍牆都改以綠色圍籬替代。

市長高虹安說明，光華國中通學步道改善工程預計改善光華北街（光華一街至光華二街69巷）及湳雅街（大潤發停車場入口至光華街86巷）人行空間。改善長度約460公尺，總面積約3663平方公尺。工程將透過「縫補斷點」、「空間重構」及「共好設計」等策略，改善長期人車爭道問題，營造更安全、友善的步行環境。

教育處長林立生表示，光華國中周邊屬大型賣場與住商混合區域，上下學時段車流量大，加上既有人行空間狹窄且缺乏連續性，學生常被迫行走於車道，通行風險較高。此次工程將系統性改善步行動線，提升整體通學安全。

光華國中校長林茂成指出，校門口位於光華北街狹小巷弄，每逢上下學期間，接送車潮與商家卸貨車輛交織，對學生通學造成壓力。感謝市府、里長及社區共同努力，推動改善工程，將原本「不好走」的路變成「安心走」的通學空間，讓家長能更放心孩子步行上下學。

市府表示，持續優化通學環境是城市進步的重要指標，未來將盤點全市各校周邊環境，並與學校及社區合作，逐步建構完善、安全且友善的行人路網，打造讓孩子安心學習、快樂成長的城市環境。