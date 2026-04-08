桃園布氏指數4年翻倍！議員憂登革熱破口 衛生局解釋了

夏季易有登革熱疫情，民進黨桃園市議員魏筠今質疑，張善政市府上任4年來，桃園布氏級數從10.1%翻倍成長至17.2%，中壢更成病媒蚊重災區。衛生局回應，2021至2025年全國本土登革熱共2萬6733例，桃園成功壓低至40多例，是六都最少，會持續加強跨局處巡檢。

魏筠表示，張善政市府上任四年來，桃園布氏級數從10.1%翻倍成長至17.2%，等於每六個里就有一個里有病媒蚊高風險，其中，中壢區是13區中最嚴重的一區，2022年85個里中有15個里為三級以上、占17.6%，到去年已升至88個里中有24個里為紅燈區、占27.3%，等於每三里就有一里是危險區。

國民黨議員舒翠玲說，衛生局、各區公所及里辦公室長期以訛傳訛，讓民眾誤以為「清溝、消毒」就是最有效的防疫手段，但消毒水噴灑後只要下一場大雨就前功盡棄，雨後反而成為蚊子產卵的最佳時機，這也是為何布氏指數始終居高不下。

舒翠玲強調，家中花盆底盤、花園內闊葉林木葉片上的積水，才是蚊蟲孳生的源頭，衛生局應傳遞正確資訊，不能讓區公所為了布氏指數拚命清溝、環保局拚命消毒，卻毫無成效。

衛生局長賈蔚表示，監測病媒蚊幼蟲密度指數有住宅指數、容器指數、布氏指數及幼蟲指數等四種，其中布氏指數是調查100戶住宅中發現的陽性容器數，若指數較高，衛生局將即刻強化防治量能；2026年截至3月31日，全市共完成孳生源清除約1萬4000個，其中衛生局清除4781個、區公所清除9439個，另衛生局於初查發現23處場域布氏級數達3級以上，均已現場清除。

賈蔚說，2021至2025年全國本土登革熱共2萬6733例，光2023年全國就有2萬6429件本土案例，其中台南超過2萬例，但桃園僅40例為六都最低；2024年全國255件本土案例，桃園更是0本土案例。

衛生局表示，病媒蚊防治小組由副市長主持，成員包含環保局、教育局、區公所及民政局，後續將持續加強醫療院所通報機制，並落實跨局處及鄰里巡檢。