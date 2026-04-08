人潮翻倍！新竹「竹風漁市」開幕2月湧60萬人 消費破3千萬

新竹漁港「竹風漁市」自2月7日開幕以來，在新竹市政府推出「加倍券」活動的助攻下，成功吸引市民及外地遊客人潮。活動期間累計吸引逾60萬人次，相較去年同期遊客人次，成長幅度達同期2倍，推估額外創造超過3000萬元產值。

新竹市長高虹安表示，竹風漁市加倍券活動共發放3萬2500份，以「100元換200元」方式吸引民眾參與，有效帶動現場消費動能。尤其兒童節與清明連假期間加碼發放，每日皆吸引大量人潮排隊領券，進一步帶動周邊餐飲、伴手禮及觀光消費成長。「現撈尚鮮」市場區與「海味嘗鮮」餐廳區人潮絡繹不絕，攤商普遍反映業績顯著提升，成功活絡在地商機。

高虹安說，加倍券不僅提升竹風漁市本體消費，更擴散至新竹漁港整體觀光動能。港區景點、濱海自行車道及休憩空間皆同步受惠，形成區域型觀光熱潮。許多民眾規畫一日或兩日輕旅行，結合採買新鮮漁獲與品嚐現做海鮮料理，使竹風漁市迅速躍升為春季最受歡迎的濱海遊憩據點之一。

產發處表示，竹風漁市不僅吸引觀光人潮，也逐漸成為在地民眾的日常採買據點。平日上午時段，常可見熟門熟路的在地居民固定報到，挑選當日新鮮漁獲後直接帶回家料理，也有不少民眾專程開車前來，就是為了尋找最新鮮的食材，並於現場與攤商交流挑選，形成充滿人情味的市場風景。

產發處提到，年輕族群則偏好即食體驗，現切生魚片攤位前經常聚集人潮，不少人直接在攤位旁的立食區享用，笑稱「很像在日本市場」。而餐廳區各家業者也各具特色，從熱炒、燒烤到創意海鮮料理，各有招牌菜色，讓遊客不只是採買，更能一次滿足味蕾，成為竹風漁市另一大吸引力。

產發處指出，竹風漁市加倍券雖已全數發放完畢，但使用期限至4月30日止，歡迎民眾把握最後優惠期間持續前往消費，延續市場熱度。隨著春季旅遊旺季來臨，也鼓勵民眾安排輕旅行造訪新竹漁港，在竹風漁市品味最新鮮的海味，同時順遊周邊景點，感受海風、單車與市集交織的悠閒氛圍。

產發處補充，市府近期推出「香山巡迴線」觀光巴士，以香山車站為轉運節點，串聯新竹漁港、海山漁港、香山濕地及沿線特色景點，並提供假日免費搭乘服務，便利民眾輕鬆安排行程。

新竹漁港「竹風漁市」自2月7日開幕以來，在新竹市政府推出「加倍券」活動的助攻下，成功吸引市民及外地遊客人潮。圖／新竹市政府提供

新竹漁港「竹風漁市」自2月7日開幕以來，在新竹市政府推出「加倍券」活動的助攻下，成功吸引市民及外地遊客人潮。圖／新竹市政府提供