草屯奪回全台最大鎮 竹東靠福利、基礎建設與竹科外溢拚人口

南投縣草屯鎮與新竹縣竹東鎮近年在人口規模上形成「最大鎮之爭」。草屯鎮3年前將「全國第一大鎮」寶座拱手讓給竹東後，今年3月回升，重新奪回全台最大鎮稱號。竹東鎮公所今年也端出多項福利政策、拼基礎建設，從育兒補助到敬老禮金全面加碼，希望吸引年輕家庭定居、穩定人口結構。

竹東鎮長郭遠彰為落實福利政策並打造更周全的照顧，今年起提高重陽敬老禮金，80歲以上長者從原本每人1000元提高至2000元，預計近4000名長者受惠。此外，鎮公所同步擴大生育補助，從原本1萬元提高至3萬元，首胎補助3萬元、第2胎4萬元、第3胎5萬元，且可連續2年申領，最高可領到10萬元，盼減輕年輕家庭育兒負擔、鼓勵生育。

在兒童福利方面，竹東鎮今年也首度於兒童節發放禮券，鎮內國小及幼兒園學童每人可領200元禮券，地方政府打造兒童友善環境的政策方向，吸引人口回流並穩定成長。

竹東鎮公所主任秘書黃至銓指出，竹東鎮鄰近新竹科學園區，具有竹科外溢效應帶來的剛性住宅需求，鎮內包括台泥、光武、至善等重畫區，以及二重埔地區，近年都是人口與建設發展的重點區域。未來若科學園區三期開發計畫順利推動，可望進一步帶動人口移入。

黃至銓表示，鎮公所近年持續投入基礎建設，打造更優質的居住環境，並透過生育補助等福利措施吸引人口。相關政策短期內未必立即反映在人口數字上，但長期仍可望形成助力。

此外，建設開發也為竹東人口成長帶來新動能。據了解，忠泰建設上月正式插旗竹東鎮，預計推出2期案量逾百億元建案，將於5月開案，第一期規畫25至43坪、約300多戶。二重埔近期也有大樓陸續交屋，附近另有600多戶建案即將推出。

在地民眾指出，竹東鎮人口長期徘徊在9.7萬至9.8萬人之間，由於距離新竹科學園區不到20分鐘車程，房價又較竹北親民，在竹科外溢效應帶動下，若後續建商持續推案投資，人口仍有逐年成長的潛力。