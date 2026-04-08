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昔日軍事禁地變景點 獨家兩蔣特餐只有後慈湖吃得到

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園著名景點後慈湖閉園整修長達3年，將於4月22日重啟，每天有4個梯次共200個入園名額，明起開放預約。觀光旅遊局長陳靜芳表示，試營運期間入園免費，正式收費營運時間另行公告。

後慈湖曾是我國軍事禁地，隨局勢戰略演變解禁，如今已成地方觀光景點；關旅局指出，後慈湖原為蔣公與夫人散步、划船的小湖，園區步道約2公里，沿途有戒嚴時期所留下的指揮所、碉堡、管制鐵門與辦公室，不僅保留歷史與自然生態，也重現蔣氏家族的人文生活，但建物設施老舊，因此閉園修繕。

觀旅局表示，以往進入後慈湖需搭乘接駁車，為讓旅程更加連貫，修繕工程全面優化動線，打造一條1.6公里的森林步道，遊客可從慈湖遊客中心走到後慈湖園區，沿途能享受芬多精與生態導覽。

此次修繕也導入智慧科技，園區一號辦公室轉型成沉浸式歷史展館，遊客可透過AI投影與感測技術，與當年的歷史場景合影，體驗跨越世紀的數位微旅行。二號辦公室華麗則引進蕃薯藤TINA餐廳，提供慈湖限定特色餐飲，包括先總統蔣中正喜歡的總統苦花魚、蔣經國稱讚的大溪豆乾與妻子蔣方良喜歡的俄羅斯軟糖，餐點不僅有特色，也有故事。

後慈湖在修繕期間曾研擬調漲門票價格，主因接駁車往返需要車輛、人力與燃料，但後來改修步道，決定暫不調漲。

觀旅局表示，園區自22日起試營運，每天上午9時、10時、11時和下午1時開放入園，採預約制，每梯次限50個名額，試營運期間不收門票，正式營運後恢復全票100元、團體票80元和優待票50元標準，但正式營運時間未定，有興趣的民眾要把握機會前往。桃園市後慈湖入園申請系統：https://backcihu.tycg.gov.tw/。

桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園後慈湖曾試我國軍事禁地，現成為觀光景點，22日重起試營運後引進餐飲業者，提供兩蔣特色餐點美食。圖／桃園市觀光旅遊局提供

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