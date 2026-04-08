竹市生生喝鮮乳系統出包？家長狂收13封簡訊 市府急查原因

新竹市政府今年兒童節推出「生生喝鮮乳」，學齡兒童可憑「壯壯卡」兌換鮮奶、豆漿或優酪乳，不過卡片還沒發放，時代力量新竹市議員林彥甫批，申請「壯壯卡」廠商半小時內竟傳送13則相同訊息，擾民又傷財。市府表示，已請廠商盡速檢討並查明原因。

新竹市「生生喝鮮乳」政策將於4月20日上路，透過發放「壯壯卡」，補助設籍或就讀竹市公私立國民小學及幼兒園、年齡2至12歲的孩童，每周都能兌換1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳等營養飲品。

該政策採數位化與通路整合方式推動，市府與全國八大通路合作（7-11、全家、OK、全聯、美聯社、楓康、家樂福、萊爾富），家長與孩童只要持卡即可至合作通路兌換。

政策啟動初期，就讀竹市幼兒園及學校的幼、學童將由校方統一發放卡片；設籍竹市但未就讀竹市幼兒園及學校者，4月1日起可透過「生生好骨力」官方網站線上申請。

林彥甫指出，市府壯壯卡尚未開始領，廠商先出包，他日前幫尚未就讀幼兒園的小女兒申請壯壯卡，沒想到傍晚開始不斷跳出簡訊通知，總計收到 13 則內容完全一模一樣的簡訊。

林彥甫說，事後他趕緊通知教育處有如此嚴重的問題，也要求務必追究廠商疏失，同時重複發送簡訊的成本絕不能由市府負擔。林彥甫質疑，一件簡單的事情卻出包，實在讓人懷疑，廠商真的有能力處理好周周領鮮奶、豆漿的程序嗎？市府應上緊發條，注意每個環節都順暢，別讓美意變成絆腳石。

新竹市政府教育處表示，針對壯壯卡出現重複簡訊的情形，市府已於第一時間要求廠商盡速查明原因並提出檢討與改善措施。目前廠商刻正進行系統壓力測試，確保後續運作穩定，避免類似情況再次發生。市府亦將嚴格把關並持續強化監督機制，確保整體服務品質。