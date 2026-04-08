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看見不一樣的風景 桃園復康巴士推「友善小旅行」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園復康巴士多來自民間企業團體或愛心人士捐贈，目前營運中的車輛突破200輛，市長張善政預計年底能達208輛。本報資料照片
桃園復康巴士多來自民間企業團體或愛心人士捐贈，目前營運中的車輛突破200輛，市長張善政預計年底能達208輛。本報資料照片

桃園友善身心障礙者，推行復康巴士多年，服務量能日益增加，市長張善政今公布服務成效，指運行服務車輛已突破200輛，預計年底會增加到208輛，打造更友善的城市

張善政表示，復康巴士多來自民間企業、團體或愛心人士捐贈，自他上任以來，已累計43輛民間捐贈巴士，扣除汰舊換新車輛，目前營運車輛總數已達200輛，預計年底能達208輛。然而，光是車輛增加不夠，市府也導入智慧服務，讓民眾叫車與使用更加方便。

復康巴士在社會局規畫下，打破以往南北分區經營、車輛互不支援局面，現在全市都在同一個服務區，而且民眾可以透過LINE跟APP預約，訂車成功率從2023年92%提升到去年97%，年度服務也達41萬趟次，代表不只車輛變多，效率也提高。

張善政說，復康巴士約6成5用於就醫與復健，為鼓勵身心障礙者多走出家門，除了就學、就業及醫療復健等接送，市府也有「友善小旅行」服務，在燈會等地方重要活動期間，加派車輛支援，讓身障朋友也能看見不同的風景，有更多機會參與社會。

城市 桃園 張善政

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