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竹縣推犬貓領養醫療補助 每隻最高3千元減輕新手飼主負擔

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹縣政府持續推動認養醫療補助「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區完成犬貓領養民眾，將補助每隻最高3000元醫療補助。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
竹縣政府持續推動認養醫療補助「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區完成犬貓領養民眾，將補助每隻最高3000元醫療補助。圖／新竹縣動物保護防疫所提供

為提高民眾領養動物的意願，讓更多毛孩有機會走進溫暖的家庭，新竹縣政府持續推動認養醫療補助「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區完成犬貓領養民眾，將補助每隻最高3000元醫療補助用於基礎健康檢查、疫苗接種或必要醫療照護，協助新手飼主減輕初期負擔，安心迎接新家人。

縣長楊文科表示，新竹縣政府致力於創造友善動物的環境，使新竹縣不僅有高科技，更有高素質友善動物的縣民，透過認養醫療補助方案，不僅有助於動物的健康與福祉，更促進人與動物間的和諧共處及對流浪犬貓友善。

新竹縣動物保護防疫所表示，「浪愛回家醫把罩」每隻犬貓最高補助金額上限為3000元，採實報實銷方式，補助項目包括寵物保險投保費用、健康檢查(掛號費、血液檢查、X光、超音波、寄生蟲檢查等)，以及寵物醫療(疫苗注射、藥物、手術、住院等醫療費用)。

民眾只要於4月1日至11月30日期間，在新竹縣動物保護教育園區完成犬貓認養，即符合申請資格。申請人須備妥9項文件，包含身分證正反面影本、寵物保險投保證明文件影本、檢驗報告、動物醫院收據正本、醫療項目明細、於新竹縣動保所認養證明文件影本、今年度「浪愛回家醫把罩」補助專案實施計畫切結書、補助專案申請證明書以及申請人帳戶影本。

動保所指出，申請人將以上文件郵寄至新竹縣動物保護防疫所，經審核通過即可核發補助，倘若資料有缺漏，需於通知後7日內補正，逾期恕不受理。有關浪愛回家醫把罩補助相關資訊將同步於動保所官網及新竹縣動物保護教育園區FB粉絲專頁公告。

新竹縣 楊文科 動物

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