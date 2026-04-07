踩鐵馬賞海景抽大獎！ 桃園珍珠海岸「騎讀慢活行」720名額搶起來

迎著海風騎車、看濕地賞藻礁，還能抽智慧手錶！桃園市政府今宣布「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動開跑，市長張善政號召民眾，用最輕鬆的方式探索北台灣最迷人的海岸線，即日起開放報名，限量720個名額，額滿為止。

這場主打「chill慢活」的運動觀光活動，串聯大園、觀音、新屋三大海岸區域，把自然、生態與在地文化一次打包；路線橫跨許厝港濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁生態系野生動物保護區，以及百年石滬群等國際級景點，不只是騎車，更像是場移動式深度旅行。

「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」規劃四大主題遊程，從認識百年石滬的「探索石滬群」、體驗傳統捕魚文化的「牽罟走讀」、到走進藻礁生態的「樂活行」，甚至還有結合騎行與住宿的「二日低碳行程」，不論是想輕鬆半日遊，還是安排周末小旅行，都能找到適合路線。

活動特別與「HAHAGO」運動科技平台合作，參與民眾只要在行程中開啟App，可即時記錄騎乘距離、消耗的熱量與減碳量，市府為此祭出豐富獎勵，只要達成設定的里程標準，就有機會參加總價值達10萬元的抽獎活動，最大獎為 Apple Watch SE，讓運動更具互動性與趣味。

市府體育局表示，活動報名費依行程內容不同，約為300至600元不等，免千元就能參加完整遊程與體驗，CP值相當高，活動同時也結合在地商家與觀光資源，希望帶動整體海岸觀光發展，讓更多人看見桃園海線的魅力；自即日起至6月30日受理報名，想在春夏之際來場不趕行程的海岸小旅行，不妨三五好友揪團報名，一起騎進桃園最美的珍珠海岸。

想在春夏之際來場不趕行程的海岸小旅行？不妨三五好友揪團報名，一起騎進桃園最美的珍珠海岸。記者陳恩惠／攝影