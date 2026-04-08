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農地遇劫 桃園租地倒廢土 集團33人起訴

聯合報／ 記者陳恩惠朱冠諭／桃園報導
桃園地檢署偵辦「假種樹真棄土」案，嫌犯在楊梅、龍潭開挖農地（圖中農舍左側）回填營建廢棄物，總受害面積達一點六六公頃。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署偵辦「假種樹真棄土」案，嫌犯在楊梅、龍潭開挖農地（圖中農舍左側）回填營建廢棄物，總受害面積達一點六六公頃。圖／桃園地檢署提供

馬來西亞籍男子林家俊為首的犯罪集團，前年九月起在桃園市假借租地植栽等名義，涉嫌回填營建廢棄物達四萬多立方公尺，不法獲利逾四點二億元，檢方近日偵結，將林男等卅三人、七間公司依廢棄物清理法等罪嫌起訴，並對林求處四年以上徒刑。

起訴書指出，四十歲林家俊前年三月找人頭成立公司，九月起假借園藝植栽或是綠化整地等名義，租下楊梅、龍潭區等多處農地，經營非法土尾場，林男負責覓地與統籌，另成員分工簽約，聯繫招攬曳引車隊，從各地建築工地載運廢磚、混凝土塊、鋼筋及塑膠等混合廢棄物進場回填。

其中，林男二○一五年四月就曾租龍潭區高平段犯行，違反水土保持法遭判刑六個月，去年初竟又向地主佯稱將土地恢復原狀返還，重施故技繼續堆放大量營建廢土，行徑相當誇張，專案小組經長期蒐證，去年十月至十二月破獲犯罪集團，查出違法收受的營建廢棄物，逾四萬四千三百一十三立方公尺，相當約十八座標準游泳池容量，面積一點六六多公頃，不法所得超過四億二千四百廿七萬餘元，已聲請沒收。

桃檢認定林家俊等人涉嫌違反廢棄物清理法及詐欺罪，建請法院從重判處林男四年以上徒刑，另四名幹部三年以上徒刑。市府環保局表示，這起非法土尾場嚴重破壞農地，對環境及國土永續造成重大衝擊，涉案業者必須限期清除廢棄物、提出完整復原計畫，費用估計四億元，環保局將持續透過「檢警環」合作平台打擊環保犯罪。

環保局 桃園 廢棄物

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