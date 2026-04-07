桃園浪漫桐花祭送好禮 副市長蘇俊賓：賞花承載客家百年脈絡

桃園市副市長蘇俊賓出席市府桐花祭活動記者會，並表示桃園桐花祭不僅只是賞花之美，更承載客家族群百年歷史脈絡，見證桃園客家文化與產業的發展，藉由在地協會的參與，展現桐花的深度意涵，成為一場既美麗又會說故事的景觀盛宴

蘇俊賓指出，今年活動延續過往「桐樂會」廣受好評的親子同遊體驗，更擴大結合龜山、蘆竹、大溪、龍潭及楊梅等五區的資源，用一朵朵的桐花整合賞景步道、特色美食與在地文化體驗，規畫多元的深度遊程，讓桐花祭成為傳遞歷史與跨世代對話的最佳媒介。市府邀請民眾透過這些路徑走訪桃園各地，在欣賞浪漫「五月雪」之餘，更能深入探索地方風貌與歷史軌跡。

客家局長范姜泰基指出，2026桃園桐花祭將於4月18日至5月9日隆重登場，今年以「賞桐Give Me Five」為主題，聯結龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪等五大行政區，規畫5大賞桐區域、5場桐樂會、13處賞桐秘境及8條桐花小旅行路線，並針對兒童設計專屬體驗，主視覺以「童話桐花遊樂園」為概念，邀請YOYO家族、兒童樂團J HALL等團隊演出，打造充滿童趣的親子同樂場域。

客家局說明，活動內容包含牛汶水、桐花粄及粢粑等客家美食手作，還有小小祭伯公漢服體驗及親子著色趣，旨在讓客家文化向下扎根。此外，今年特別推出官方LINE帳號電子集章活動，民眾前往13處秘境集章即可參加抽獎，獎項包含任天堂Switch等好禮，詳細旅遊資訊請至「2026桃園桐花祭」活動官網或「桃園桐花祭」臉書粉絲專頁查詢。

桃園副市長蘇俊賓（左3）、客家局長范姜泰基（右3）歡迎大小朋友、親子賞桐花。記者鄭國樑／攝影