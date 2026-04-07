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舊城新裁！新竹商圈活化 祭出市集、展演、集章趣
新竹市政府近期推動「舊城商圈再造復興計畫」，輔導店家進行空間改善與數位轉型，並結合巷弄集章、市集及音樂展演等活動，串聯舊城街區，帶動商圈活絡。
新竹市政府今天舉辦「舊城新裁 拾光散策」記者會，市長高虹安致詞表示，新竹舊城擁有深厚的人文底蘊，從中央商場、東門市場等街區，承載城市發展記憶，也形塑在地生活樣貌。
高虹安提到，其中於中央商場更見證早期布業發展歷史，是舊城重要的文化節點，而市府近年持續透過活動策劃、空間再利用與環境優化，引導市民走入舊城、重新認識城市文化，也逐步帶動人潮回流與發展。
高虹安表示，市府推動「舊城商圈再造復興計畫」，透過店家輔導、空間改善及數位轉型等策略，協助在地業者提升經營體質與競爭力，並結合市集與節慶活動，讓商業活力與城市文化相互帶動發展。
新竹市工商發展投資策進會指出，「舊城新裁 拾光散策」集章活動即日起展開，邀民眾走訪巷弄參與集章，還可兌換限量紀念品；另於4月18日、19日在中央商場推出主題市集與在地表演，並安排多舞台音樂演出。
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