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親子同樂必去！桃園桐花祭4月18日登場 規劃13處賞桐秘境
2026桃園桐花祭將於18日登場，桃園市府今天說，活動聯結龜山、蘆竹、大溪、龍潭及楊梅5大行政區，規劃5大賞桐區、13處賞桐秘境及8條小旅行路線，帶民眾認識客家文化及美食。
桃園市副市長蘇俊賓出席「2026桃園桐花祭活動記者會」指出，桃園桐花祭不僅只是賞花之美，更承載客家族群百年歷史脈絡，見證桃園客家文化與產業的發展。今年活動延續過往親子同遊體驗，更擴大結合龜山、蘆竹、大溪、龍潭及楊梅5區資源，桐花祭成為傳遞歷史與跨世代對話的最佳媒介。
桃園市政府客家事務局表示，桃園桐花祭將於4月18日至5月9日登場，今年以「賞桐Give Me Five」為主題，聯結5大行政區規劃5大賞桐區域、5場「桐樂會」、13處賞桐秘境及8條桐花小旅行路線，並針對兒童設計專屬體驗，主視覺以「童話桐花遊樂園」為概念，邀請團隊演出，打造充滿童趣的親子同樂場域。
客家局指出，活動內容包含牛汶水、桐花粄及粢粑等客家美食手作等。今年也推出「官方LINE帳號電子集章活動」，民眾前往13處秘境集章即可參加抽獎，詳情可至「2026桃園桐花祭」活動官網或「桃園桐花祭」臉書粉專查詢。
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