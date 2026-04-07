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桃園三級棒球成果亮眼 張善政頒獎勉選手續創佳績

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政與仁善國小棒球隊合影。圖／新聞處提供
張善政與仁善國小棒球隊合影。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日中午前往中壢區，出席三級棒球績優隊伍表揚，頒獎430位表現優異的選手，並表示桃園長期深耕三級棒球，在學校、教練與家長努力下，選手培育體系日益完善，他勉勵選手持續精進，在運動及升學都能發光發熱。

張善政指出，桃園各級學校於全國賽事屢創佳績，展現紮實訓練成果，多位優秀選手畢業後進入職棒發展，持續為桃園爭光。市府將持續投入資源，完善培訓環境，支持選手生涯的全面發展。

教育局表示，桃園市三級棒球近年戰績亮眼，去年下半年全國賽事捷報頻傳，包括平鎮高中勇奪黑豹旗全國高中棒球大賽、114學年度高中棒球聯賽鋁棒組、木棒組3座冠軍；此外，北科附工、壽山高中與大溪高中也挺進鋁棒組八強；另外，新明國中寫下連續10年聯賽八強的輝煌紀錄，更在全台118支強勁的隊伍中脫穎而出，奪下國中聯賽硬式組全國第6名，軟式組新明、龜山國中分別獲得全國第5、6名。

在少棒表現同樣優異，由龜山、中平、大勇、仁善及龍安國小5校組成的桃園市少棒聯隊，於去年底台彩威力盃勇奪全國亞軍。市府依規定發給球隊績優表現獎勵金與培訓補助金，總計發304萬餘元，為鼓勵選手們再創佳績。

張善政與平鎮高中棒球隊合影，肯定球隊去年奪3場全國賽冠軍。圖／新聞處提供
張善政與平鎮高中棒球隊合影，肯定球隊去年奪3場全國賽冠軍。圖／新聞處提供

張善政與龍安國小棒球隊合影。圖／新聞處提供
張善政與龍安國小棒球隊合影。圖／新聞處提供

張善政勉勵選手在球技、課業都能提升。圖／新聞處提供
張善政勉勵選手在球技、課業都能提升。圖／新聞處提供

棒球 桃園 平鎮高中 張善政

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