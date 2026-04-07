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影／英國情侶豪雨特報後入山欲徒步赴民宿 大湖員警發現溫馨載送
一對來自英國的情侶初次來台旅遊，想要步行前往苗栗縣泰安鄉中象道路約8公里處的民宿住宿，警方巡邏發現他們在途中身揹重物要徒步上山，主動前往關心，得知這對情侶透過手機導航判斷路程僅8公里，卻不知這段山路大都是上坡，步行得花數小時，熱心用警車將兩人載到民宿，讓對方連連稱謝。
大湖警分局表示，大興派出所長柯光文與中興派出所警員劉子辰4月2日下午4點到6點執行聯合查察勤務，巡邏至中象道路500公尺處，發現兩名外籍男女人士身揹重物徒步，因當地多為山區道路，平日鮮少有外籍遊客以步行方式旅遊，員警察覺有異，主動上前關心是否需要協助。
經劉子辰以簡單英語溝通，得知兩人是初次來台旅遊的英國情侶，但兩人都不懂中文，僅透過導航判斷路程，誤以為8公里距離不遠，因此徒步前往，但他們不知這段山區道路幾乎都是上坡，步行恐需數小時，且沿線沒有公共交通工具可搭，沿路安全堪憂。
警方說，由於正值清明連假前，且氣象單位發布泰安地區的豪雨特報，山區道路潛藏落石、坍方等風險，如果兩人入夜後仍滯留山區，危險性大增。員警基於安全考量，主動提供協助，駕車將兩人安全載送至民宿，避免發生危害。途中，兩人多次以英文「That’s very kind of you」表達感謝，並主動與員警合影留念，肯定對警方的熱心與專業深表肯定。
大湖警分局表示，警方除維護治安與交通，在能力範圍內也會秉持為民服務精神，兩名員警不僅及時排除潛在危險，還跨越語言隔閡，展現台灣警察的熱忱與專業，提升國際旅客對台灣友善形象的肯定。此外 ，呼籲民眾前往山區旅遊，應事先規畫交通方式並留意天候及路況，以確保自身安全。
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