快訊

哪時玩完？國民黨彰化縣長提名之亂 3參選人都宣示戰到最後

身分確定了！男行人遭聯結車撞擊身首分離慘死 妻悲認丈夫遺體

清明放完還有6大連假！2026下半年最強請假攻略出爐：請4休9還有5個

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園三級棒球實力稱霸全台！平鎮高中橫掃三大賽冠軍 獲張善政表揚

桃園電子報／ 桃園電子報

181558
平鎮高中青棒橫掃全國棒球三大賽奪冠，桃園市長張善政頒獎肯定。圖：曾增勳攝

桃園市「三級棒球王國」的棒球隊去(2025)年下半年至今紛傳捷報，市政府今(7)日中午在中壢區舉辦三級棒球績優隊伍頒獎典禮，市長張善政主持頒獎，三級棒球共13校414人獲獎表揚，平鎮高中青棒隊更囊括全國高中黑豹旗、全國高中鋁棒及木棒三大賽冠軍，張善政稱許，從高中、國中到小學棒球隊，桃園在全國各項比賽表現非常傑出，尤其平鎮高中表現絕佳。

181560
桃園5所國小少棒聯隊更奪台彩威力盃少棒亞軍，表現十分亮眼，市長張善政（後排右五）頒獎肯定。圖：曾增勳攝

桃園市三級棒球蓬勃發展，在張善政指示教育局、體育局全力支持，「桃園棒球教父」桃園棒球總顧問張滄彬領軍及各級棒球教練推動下，去年下半年至今，桃園三級棒球隊頻傳佳績，平鎮高中青棒隊橫掃黑豹旗全國高中棒球賽、全國高中棒球鋁棒及木棒組聯賽三大賽奪冠，拿下隊史黑豹旗第8冠及鋁、木棒組各第7冠，連同北科附工、壽山及大溪高中青棒也都在全國賽打進八強，表現優異；新明、龜山國中等青少棒也都在全國賽八強內，桃園5所國小少棒聯隊更奪台彩威力盃少棒亞軍，表現十分亮眼。

181562
新明國中青少棒表現優異延續光榮，桃園市長張善政頒獎肯定。圖：曾增勳攝

張善政向高中、國中、國小共13校隊伍的領隊、教練和球員總共414人逐一頒獎，包括高中青棒189人、國中青少棒124人及國小少棒101人，張善政不時拍拍獲獎小球員肩膀，肯定球員9個月來各項棒球比賽為桃園爭光，此外，今年3月底在香港舉辦2026年第3屆亞洲盃5人制棒球錦標賽，中華隊由張滄彬領軍率教練球員征戰，並在決賽逆轉擊敗日本奪冠，中華隊球員有6人來自桃園，寫下最佳成績。

181564
2026年第3屆亞洲盃5人制棒球錦標賽，中華隊由張滄彬領軍率教練球員逆轉擊敗日本奪冠，桃園市長張善政頒獎表揚桃園選手。圖：曾增勳攝

張善政表示，桃園棒球多年前即在張滄彬一步一腳印紮根，創下高中、國中、國小三級棒球優異成績，從去年至今年，桃園的高中、國中及國小各級學校棒球隊在全國各項比賽表現非常傑出，平鎮高中、新明國中及多所國小棒球隊非常棒，比賽成績令人驕傲，所有的優秀選手未來不管繼續打棒球或升學，市府都非常鼓勵，尤其球員高中畢業後進入職棒發展，每次場上比賽，都是代表桃園的驕傲，希望各級棒球隊球員繼續努力，在棒球場上繼續為桃園爭光。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園三級棒球實力稱霸全台！平鎮高中橫掃三大賽冠軍 獲張善政表揚

台彩 棒球 張善政

延伸閱讀

U18東岸聯盟／穀保擊敗高苑奪冠 張乙安連兩戰後援獲MVP

U18東岸聯盟／穀保挺進冠軍戰 王浤洲好投潛力佳還會走秀

台壽布局大型公建又一樁 取得高雄鳥松都更案最優申請人資格

半世紀女籃首冠、直笛特優制霸全國 蘇澳鎮長設牛排宴慶文化國中

相關新聞

4月3日、4日暴雨苗栗災區 縣府彙整損失及復舊逾4億元

4月3日、4日暴雨，苗栗縣成重災區，縣府統計今天農業損失，及復建工程經費逾4億元，且部分公所還沒有提報，金額還會持續攀升，縣長鍾東錦要求有必要動用縣款，讓鄉親盡速恢復正常生活。

影／英國情侶豪雨特報後入山欲徒步赴民宿 大湖員警發現溫馨載送

一對來自英國的情侶初次來台旅遊，想要步行前往苗栗縣泰安鄉中象道路約8公里處的民宿住宿，警方巡邏發現他們在途中身揹重物要徒步上山，主動前往關心，得知這對情侶透過手機導航判斷路程僅8公里，卻不知這段山路大都是上坡，步行得花數小時，熱心用警車將兩人載到民宿，讓對方連連稱謝。

螢火蟲大爆發 苗栗三義西湖渡假村夜賞螢、日看桐

苗栗縣賞螢火蟲勝地之一的三義鄉西湖渡假村，今年疑因連日來大雨助攻，螢火蟲數量大爆發，園區觀測到近十年最具規模壯觀一次，遊客可以體驗夜賞螢、日看「四月雪」桐花的趣味。

客語海外傳承！新竹縣首辦海外教學計畫 薪傳師親赴授課

為推動客家語言文化向海外傳承與發展，新竹縣政府拓展客語國際推廣能量，首度辦理「海外客語教學推廣計畫」，透過客語教學課程及文化交流活動，將客語學習由在地延伸至海外地區，促進客語生活化使用與世代傳承。縣府指出，「海外客語教學推廣計畫」除回應海外客家社團對客語教學的實際需求外，亦象徵新竹縣客語政策由「向下扎根」邁向「國際推廣」的重要里程碑。

新竹縣發放老農安心紅包約7百萬 共7898名農民受惠

為了提升農民福利，新竹縣政府農業處持續辦理2025年度「65歲以上老年農民(原住民滿55歲以上)農保保費自付額補助案」，近期將總經費697萬餘元的老農安心紅包，匯入符合條件的農民帳戶中，共7898名農民受惠，期盼持續保障農民權益。

「粉紅超跑」4月12日起駕 拱天宮媽祖北港進香報名人數破45萬人

「粉紅超跑」4月12日要起駕囉！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖即將出發前往北港朝天宮進香，廟方今天舉辦行前記者會並公布至今報名人數已破45萬人，相當驚人；出席會場的縣長鍾東錦則表示「我自己當縣長後，其實就一直覺得，只要拱天宮的好運繼續，苗栗一定會有更多的保佑，也真的很感謝媽祖婆。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。