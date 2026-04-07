平鎮高中青棒橫掃全國棒球三大賽奪冠，桃園市長張善政頒獎肯定。圖：曾增勳攝

桃園市「三級棒球王國」的棒球隊去(2025)年下半年至今紛傳捷報，市政府今(7)日中午在中壢區舉辦三級棒球績優隊伍頒獎典禮，市長張善政主持頒獎，三級棒球共13校414人獲獎表揚，平鎮高中青棒隊更囊括全國高中黑豹旗、全國高中鋁棒及木棒三大賽冠軍，張善政稱許，從高中、國中到小學棒球隊，桃園在全國各項比賽表現非常傑出，尤其平鎮高中表現絕佳。

桃園5所國小少棒聯隊更奪台彩威力盃少棒亞軍，表現十分亮眼，市長張善政（後排右五）頒獎肯定。圖：曾增勳攝

桃園市三級棒球蓬勃發展，在張善政指示教育局、體育局全力支持，「桃園棒球教父」桃園棒球總顧問張滄彬領軍及各級棒球教練推動下，去年下半年至今，桃園三級棒球隊頻傳佳績，平鎮高中青棒隊橫掃黑豹旗全國高中棒球賽、全國高中棒球鋁棒及木棒組聯賽三大賽奪冠，拿下隊史黑豹旗第8冠及鋁、木棒組各第7冠，連同北科附工、壽山及大溪高中青棒也都在全國賽打進八強，表現優異；新明、龜山國中等青少棒也都在全國賽八強內，桃園5所國小少棒聯隊更奪台彩威力盃少棒亞軍，表現十分亮眼。

新明國中青少棒表現優異延續光榮，桃園市長張善政頒獎肯定。圖：曾增勳攝

張善政向高中、國中、國小共13校隊伍的領隊、教練和球員總共414人逐一頒獎，包括高中青棒189人、國中青少棒124人及國小少棒101人，張善政不時拍拍獲獎小球員肩膀，肯定球員9個月來各項棒球比賽為桃園爭光，此外，今年3月底在香港舉辦2026年第3屆亞洲盃5人制棒球錦標賽，中華隊由張滄彬領軍率教練球員征戰，並在決賽逆轉擊敗日本奪冠，中華隊球員有6人來自桃園，寫下最佳成績。

2026年第3屆亞洲盃5人制棒球錦標賽，中華隊由張滄彬領軍率教練球員逆轉擊敗日本奪冠，桃園市長張善政頒獎表揚桃園選手。圖：曾增勳攝

張善政表示，桃園棒球多年前即在張滄彬一步一腳印紮根，創下高中、國中、國小三級棒球優異成績，從去年至今年，桃園的高中、國中及國小各級學校棒球隊在全國各項比賽表現非常傑出，平鎮高中、新明國中及多所國小棒球隊非常棒，比賽成績令人驕傲，所有的優秀選手未來不管繼續打棒球或升學，市府都非常鼓勵，尤其球員高中畢業後進入職棒發展，每次場上比賽，都是代表桃園的驕傲，希望各級棒球隊球員繼續努力，在棒球場上繼續為桃園爭光。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園三級棒球實力稱霸全台！平鎮高中橫掃三大賽冠軍 獲張善政表揚